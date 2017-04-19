



Беларусь и Нижегородская область должны выйти на уровень товарооборота в 1 млрд долларов. Такая задача была поставлена по результатам переговоров Александра Лукашенко с губернатором Нижегородской области России Валерием Шанцевым.

«Наше взаимодействие дает хорошие результаты. По итогам непростого в экономическом плане 2016 года наш товарооборот вырос на 7,3% и превысил 500 млн долларов. Учитывая имеющийся у сторон потенциал, считаю, что есть все предпосылки для наращивания объема взаимной торговли до уровня 2012 года. У нас уже тогда было 800 млн долларов», - сказал Александр Лукашенко.

А если учитывать, что по некоторым направлениям сотрудничество между партнерами осуществляется не напрямую, то двусторонний товарооборот превышает 750 млн долларов. Стороны сошлись во мнении, что уровень взаимной торговли должен достичь 1 млрд долларов. Это задача реальная и выполнимая, сообщила пресс-служба президента.

Беларусь и Нижегородская область создали солидную базу для производственной кооперации. Например, в российском регионе налажена сборка белорусских лифтов, открыт торговый дом ОАО «Белшина», работают дилеры крупнейших предприятий машиностроения: «Гомсельмаша», «Амкодора», МТЗ и МАЗ. В свою очередь белорусская сторона активно закупает металлопродукцию, грузовые автомобили, товары химической промышленности.

Чтобы достичь еще больших результатов, стороны готовы развивать кооперацию. В частности, речь шла о сотрудничестве белорусских предприятий с российской автомобилестроительной компанией «Группа ГАЗ», Выксунским металлургическим, Арзамасским машиностроительным и Пешеланским гипсовым заводами.

С учетом масштабных планов области по возведению жилья и транспортной инфраструктуры взаимовыгодным видится привлечение к их реализации белорусских специалистов, считает президент. Особенно в преддверии Чемпионата мира по футболу, при проведении которого важная роль будет отведена Нижегородской области. Предварительные договоренности уже достигнуты.

Бесценный опыт, который приобрели белорусские организации в сотрудничестве с нижегородской компанией «Атомстройэкспорт» при строительстве БелАЭС, может быть востребован при осуществлении других энергетических проектов.

«Для нас очень важно, что вы в этот процесс активно включили белорусов, там работают очень многие наши компании. До сих пор никто не получил замечаний по своему профессионализму. Значит, мы с вами можем строить атомные станции по всему миру, и мы будем там востребованы», - уверен глава государства.

Сегодня во многих странах наблюдается дефицит рабочей силы. Преимущество Беларуси в том, что здесь сохранили профессионально-техническое образование и вывели на высокий уровень подготовку по рабочим специальностям.

«К нам уже обращаются другие государства, особенно постсоветского пространства, чтобы мы помогли им подготовить рабочие кадры. А некоторые (я был недавно в Туркменистане) попросили создать у них систему профтехобразования, а кое-где восстановить, - заметил белорусский лидер. - Поэтому мы рады, что наши рабочие, специалисты востребованы. Мы научились многому и готовы участвовать в любой точке мира, вместе с россиянами строить подобные и другие объекты».

В Беларуси также поддерживают стремление российского региона наращивать мощности аграрной отрасли.

«Готовы оказать помощь, как и прежде, в модернизации животноводческих комплексов, поставках сельхозмашин и агрегатов. Готовы выполнять работы под ключ, если в этом будет необходимость», - обратил внимание Александр Лукашенко.