Трибьют музыканта — это подарок Severino Jazz (Нидерланды) & The Road Dogs Blues Band для всех поклонников блюза. 27 апреля впервые в Минске состоится премьера « Бадди Гай — Легенда Блюза ». Концерт пройдет на сцене «Джаз клуба Евгения Владимирова».





Многократный лауреат премий «Грэмми» Бадди Гай (George «Buddy» Guy) — американский блюзовый певец и гитарист оказал существенное влияние на развитие поп-музыки второй половины ХХ века. В 2005 году имя Бадди Гая было внесено в Зал славы рок-н-ролла. В 2016 году журнал Rolling Stone включил его в список ста лучших гитаристов мира, где Гай занял 23-ю строчку.

На концерте прозвучат хиты Бадди Гая, ставшие классикой блюза: Born To Play Guitar, Feels Like Rain, Whiskey, Beer & Wine, Years Young, Best In Town, I Go By Fee, Back Up Mama, Mustang Sally.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Цена билетов: 15 — 30 рублей.

Заказ билетов: (29) 346−46−42. Купить билет

***

