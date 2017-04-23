|
Пятикратный обладатель "Грэмми": американский блюзовый музыкант с концертом выступит в Минке
Трибьют музыканта — это подарок Severino Jazz (Нидерланды) & The Road Dogs Blues Band для всех поклонников блюза. 27 апреля впервые в Минске состоится премьера «
Многократный лауреат премий «Грэмми» Бадди Гай (George «Buddy» Guy) — американский блюзовый певец и гитарист оказал существенное влияние на развитие поп-музыки второй половины ХХ века. В 2005 году имя Бадди Гая было внесено в Зал славы рок-н-ролла. В 2016 году журнал Rolling Stone включил его в список ста лучших гитаристов мира, где Гай занял 23-ю строчку.
На концерте прозвучат хиты Бадди Гая, ставшие классикой блюза: Born To Play Guitar, Feels Like Rain, Whiskey, Beer & Wine, Years Young, Best In Town, I Go By Fee, Back Up Mama, Mustang Sally.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.
***
Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 апреля впервые в Минске состоится премьера "Бадди Гай - Легенда Блюза". Концерт пройдет на сцене "Джаз клуба Евгения Владимирова".
|
Архив (Разное)
Комментарии