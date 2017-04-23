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Пятикратный обладатель "Грэмми": американский блюзовый музыкант с концертом выступит в Минке

24.04.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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Трибьют музыканта — это подарок Severino Jazz (Нидерланды) & The Road Dogs Blues Band для всех поклонников блюза. 27 апреля впервые в Минске состоится премьера «Бадди Гай — Легенда Блюза». Концерт пройдет на сцене «Джаз клуба Евгения Владимирова».


Многократный лауреат премий «Грэмми» Бадди Гай (George «Buddy» Guy) — американский блюзовый певец и гитарист оказал существенное влияние на развитие поп-музыки второй половины ХХ века. В 2005 году имя Бадди Гая было внесено в Зал славы рок-н-ролла. В 2016 году журнал Rolling Stone включил его в список ста лучших гитаристов мира, где Гай занял 23-ю строчку.

На концерте прозвучат хиты Бадди Гая, ставшие классикой блюза: Born To Play Guitar, Feels Like Rain, Whiskey, Beer & Wine, Years Young, Best In Town, I Go By Fee, Back Up Mama, Mustang Sally.

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Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Цена билетов: 15 — 30 рублей.
Заказ билетов: (29) 346−46−42.

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Теги: Минск
 
 
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27 апреля впервые в Минске состоится премьера "Бадди Гай - Легенда Блюза". Концерт пройдет на сцене "Джаз клуба Евгения Владимирова".

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