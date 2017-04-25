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В Google Play обнаружен троян-вор паролей

26.04.2017 10:00 — Разное | Ежедневник  
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В Google Play обнаружен троян-вор паролей

infovoronezh.ru

Специалисты вирусной лаборатории ESET обнаружили на Google Play приложение, которое крадет пароли от мобильного банка, Facebook и Instagram, говорится в сообщении компании.

Троян Android/Charger маскируется под приложение-фонарик Flashlight LED Widget. После установки и запуска программа запрашивает права администратора устройства и разрешение открывать окна поверх других приложений, затем вирус отправляет на командный сервер злоумышленников информацию об устройстве, в том числе список установленных приложений и фотографию владельца, сделанную фронтальной камерой, сообшает РИА Новости .

Если зараженное устройство находится в России, Украине или Беларуси, вирус деактивируется. В компании полагают, что таким образом злоумышленники пытаются избежать уголовного преследования в своей стране. Когда на зараженном устройстве запускается мобильный банк или социальная сеть, на экране появляется поддельное окно для ввода данных. Логины, пароли или данные банковских карт, введенные в фишинговом окне, отправляются злоумышленникам.

В ходе исследования специалисты ESET наблюдали перехват паролей Commbank, NAB и Westpac Mobile Banking, а также Facebook, Instagram и Google Play, поясняется, что атакующие могут перенацелить его почти на любое приложение.

Троян может блокировать экран устройства, выводя сообщение о загрузке обновлений, по мнению специалистов ESET, эта функция используется при краже средств со счета. Злоумышленники удаленно блокируют смартфон, для того чтобы жертва не заметила подозрительную активность и не смогла принять меры.

"Для профилактики заражения ESET рекомендует загружать приложения только на официальных площадках, предварительно изучив оценки и отзывы пользователей. Подозрительные запросы разрешений (например, права администратора для приложения-фонарика) – повод отказаться от установки софта", — говорится в сообщении.

 
 
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Специалисты вирусной лаборатории ESET обнаружили на Google Play приложение, которое крадет пароли от мобильного банка, Facebook и Instagram, говорится в сообщении компании.

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