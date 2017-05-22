МВД рассказало, для чего планирует использовать беспилотники

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси планирует активнее использовать беспилотную авиацию, заявил глава ведомства Игорь Шуневич.

Министр уверен: агрессивность внешней среды сегодня очень высока, поэтому МВД должно иметь возможность противостоять всем вызовам и угрозам. Беспилотная же авиация, уверен Шуневич, поможет решать самые оперативные задачи.

"В каждом территориальном управлении внутренних дел должен быть беспилотный авиационный комплекс, поскольку он помогает милиции решать много тактических и практических задач — это обнаружение без вести пропавших, заблудившихся, похищенного транспорта", — рассказал глава МВД в эфире телеканала "Беларусь 1".

Министр выразил надежду на то, что ведомство сможет вскоре закупить беспилотники и начать их активно использовать.

Беспилотную авиацию по всему миру активно используют правоохранительные органы, а также спасатели — в особенности в странах Западной Европы.