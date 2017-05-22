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МВД рассказало, для чего планирует использовать беспилотники
22.05.2017 22:27 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мая — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси планирует активнее использовать беспилотную авиацию, заявил глава ведомства Игорь Шуневич.
© Sputnik / Виктор Толочко
Министр уверен: агрессивность внешней среды сегодня очень высока, поэтому МВД должно иметь возможность противостоять всем вызовам и угрозам. Беспилотная же авиация, уверен Шуневич, поможет решать самые оперативные задачи.
"В каждом территориальном управлении внутренних дел должен быть беспилотный авиационный комплекс, поскольку он помогает милиции решать много тактических и практических задач — это обнаружение без вести пропавших, заблудившихся, похищенного транспорта", — рассказал глава МВД в эфире телеканала "Беларусь 1".
Министр выразил надежду на то, что ведомство сможет вскоре закупить беспилотники и начать их активно использовать.
Беспилотную авиацию по всему миру активно используют правоохранительные органы, а также спасатели — в особенности в странах Западной Европы.
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По словам главы ведомства, эта техника поможет правоохранительным органам решать оперативные задачи, поэтому в каждом территориальном УВД должны появиться...
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