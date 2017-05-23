Lifan начинает продажи флагманского седана Murman

В Китае этот автомобиль известен как Lifan 820 еще с 2013 года, а этим летом он появится у российских и белорусских дилеров — под именем Murman.





В длину китайская новинка достигает 4,86 м, ширина достигает 1,83 м, а колесная база растянулась на 2,77 м — в Lifan главным соперником Murman называют Toyota Camry. Объем багажника у китайского бизнес-седана равен 510 л.

В «базе» у Murman будет многофункциональный руль, боковые и фронтальные подушки безопасности и ABS, в списке опций — кожаные кресла с электроприводом и регулировкой в шести направлениях, автоматический климат-контроль, круиз-контроль, мультимедиа-система, запуск двигателя кнопкой и камера заднего вида.





Первой в продаже в июле появится версия с 1,8-литровым двигателем мощностью 133 лошадиных силы в паре с 5-ступенчатой «механикой». Позже подоспеет модификация Murman со 167-сильным атмосферным мотором объемом 2,4 л и 6-ступенчатым «автоматом». Открытым остается вопрос о топовой версии с 210-сильным бензиновым турбомотором. На китайском рынке такой автомобиль предлагается.





Стоимость Murman в Lifan пока не озвучили — если верить российским СМИ, за базовую версию китайского седана среднего класса попросят около миллиона рублей (около 17 700 долларов по нынешнему курсу).

Мы выяснили, что у белорусского дилера Lifan, компании «Бизнес-кар», седан Murman появится в шоу-руме в конце июня-начале июля. Нам подтвердили, что цены будут такие же, как и в России, то есть в Беларусь большой седан придет по цене 32 700 рублей. На сегодняшний день модельный ряд марки представлен кроссоверами X50 и X60 и седаном Solano II.

Производить Lifan Murman будут в Липецке, на новом заводе компании Lifan в России.