К 2025 году евро могут ввести во всех странах Евросоюза

В 2025 году должен быть завершен процесс перехода всех стран — членов Евросоюза на единую европейскую валюту. На это рассчитывают в Еврокомиссии. Однако некоторые страны — члены союза могут с ним не согласиться.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Страсбурге прошла закрытая встреча еврокомиссара по вопросам евро Валдиса Домбровскиса и комиссара по экономике и финансовым делам Пьера Московиси с избранными депутатами Европарламента. Беседа, во время которой парламентариям рассказали о готовящемся в Еврокомиссии документе, посвященном будущему еврозоны, носила закрытый характер. И хотя участникам было запрещено делать записи в ходе этой встречи, в распоряжении немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung оказался протокол состоявшегося разговора, из которого можно сделать вывод: в Брюсселе планируют реформировать Евросоюз, усилив роль единой валюты.

Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что Еврокомиссия рассчитывает до 2025 года ввести во всех 27 странах Евросоюза единую валюту. При этом немецкое издание напоминает, что Дания зафиксировала в соглашении о вступлении в Евросоюз отказ от присоединения к еврозоне. Швеция также не планировала вводить евро. Остальные шесть стран — Польша, Чехия, Венгрия, Хорватия, Румыния и Болгария — не отвечают критериям, необходимым для вступления в еврозону, а первые три страны, к тому же не хотят переходить на евро по политическим мотивам.