Белорус Максим Мирный завершил выступление на открытом чемпионате Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче первого раунда соревнований смешанных пар Максим Мирный и американка Коко Вандевеге проиграли другому интернациональному тандему Ярослава Шведова (Казахстан) / Александр Пейя (Австрия) — 5:7, 3:6.

До этого Максим Мирный в дуэте с российским теннисистом Михаилом Южным не смог пробиться во второй круг турнира мужского парного разряда, уступив французскому тандему Квентен Халис / Адриан Маннарино — 6:4, 3:6, 2:6.

В женском одиночном разряде белорусская теннисистка Александра Саснович (98-е место в мировом рейтинге) зачехлила ракетку после поединка второго раунда с китаянкой Чжан Шуай (38) — 2:6, 6:4, 3:6.

На старте соревнований на грунтовых парижских кортах «Ролан Гаррос» Саснович обыграла швейцарскую теннисистку Викторию Голубич (65) — 4:6, 7:5, 6:3.

Второй в нынешнем сезоне турнир серии Большого шлема завершится в Париже 11 июня.