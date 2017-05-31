ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Максим Мирный завершил выступление на кортах "Ролан Гаррос"

01.06.2017 20:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорус Максим Мирный завершил выступление на открытом чемпионате Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче первого раунда соревнований смешанных пар Максим Мирный и американка Коко Вандевеге проиграли другому интернациональному тандему Ярослава Шведова (Казахстан) / Александр Пейя (Австрия) — 5:7, 3:6.

До этого Максим Мирный в дуэте с российским теннисистом Михаилом Южным не смог пробиться во второй круг турнира мужского парного разряда, уступив французскому тандему Квентен Халис / Адриан Маннарино — 6:4, 3:6, 2:6.

В женском одиночном разряде белорусская теннисистка Александра Саснович (98-е место в мировом рейтинге) зачехлила ракетку после поединка второго раунда с китаянкой Чжан Шуай (38) — 2:6, 6:4, 3:6.

На старте соревнований на грунтовых парижских кортах «Ролан Гаррос» Саснович обыграла швейцарскую теннисистку Викторию Голубич (65) — 4:6, 7:5, 6:3.

Второй в нынешнем сезоне турнир серии Большого шлема завершится в Париже 11 июня.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорус Максим Мирный завершил выступление на открытом чемпионате Франции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Дель Потро утешил получившего травму и разрыдавшегося соперника на "Ролан Гаррос"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета
01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика