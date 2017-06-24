Звездные рекорды по количеству браков

«И жили они долго и счастливо, и умерли в один день" — так заканчиваются большинство сказочных историй, поэтому с детства мы усваиваем, что настоящий брак — это один раз и на всю жизнь. Но может быть, сказка о настоящей любви, которая длится всю жизнь, — это необязательное правило? Многие знаменитости своим примером подтверждают, что развод и повторная женитьба совсем не конец света.

Андрей Кончаловский



Фото: edimdoma.ru

Российский режиссер, двукратный обладатель «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля, к своим 78 годам женат уже в пятый раз. Его последний брак с Юлей Высоцкой длится уже 19 лет, пара растит сына и дочь. Всего же от разных браков у Андрея семеро детей.

Жан-Клод Ван Дамм

Бельгийский актер, режиссер, постановщик боевых сцен разбил сердца многих дам. Он пять раз женился, причем два раза на одной и той же женщине — культуристке Глэдис Португез. Жена стойко вынесла измены мужа и брак с молодой моделью.

Лолита Милявская



Фото: cosmo.ru

Певица и телеведущая Лолила Милявская замужем за теннисистом Дмитрием Ивановым. Это тоже ее пятый брак. У Лолиты есть дочь, которая родилась в браке с шоуменом Александром Цикало. Девочка живет в Киеве с бабушкой, и перевозить в Москву ее Лолита пока не хочет.

Том Круз



WomanAdvice.ru

Далеко не первая по количеству браков звезда в нашей подборке, но Круза невозможно не включить в нее, потому что его называют человеком, «который разводится с идеальными женщинами». Первый брак Круза продлился три года, его избранницей была красотка-актриса Мими Роджерс, которая вовлекла Круза в секту к саентологам. Со второй женой Николь Кидман актер жил 10 лет, а третий брак с Кэти Холмс распался в 2012 году.

Памела Андерсон





Первый брак Памела Андерсон заключила в 1995 году. Она познакомилась с ударником группы Mötley Crüe Томми Ли, а через пять дней пара пошла под венец! Но брак не продлился долго: спустя три года семья официально распалась, потому что Ли завел ужасную привычку поднимать руку на Пэм.

Второй брак Памелы был зарегистрирован в 2006 году. Андерсон вышла замуж за музыканта Кида Рока, и снова совместная жизнь продлилась недолго. У актрисы случился выкидыш, и семья распалась.

В 2007-м женщина связала себя узами с продюсером Риком Соломоном, но спустя два месяца снова расторгла союз. В январе 2014 года Андерсон вновь вышла за Соломона, супруги уверяли окружающих, что теперь-то их счастье продлится долго, но разрыв случился в апреле этого же года.

Алла Пугачева





Она — Примадонна советской эстрады, и мужчин в ее жизни было много. Первый брак Аллы Борисовны распался в далеком 1971 году. Тогда же женщина родила дочь Кристину Орбакайте. Следующий муж — режиссер Александр Стефанович, потом — актер Евгений Болдин, с которым она жила до 1993 года, пока не встретила Филиппа Киркорова. К слову, Филипп младше Аллы на 18 лет. Сейчас певица живет с комиком и ведущим Максимом Галкиным. У пары есть двое детей, которых помогла им родить суррогатная мама.