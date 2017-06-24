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Белорусский теннисист Илья Ивашко выиграл турнир в Узбекистане

25.06.2017 19:05 — Разное | Tut.by  
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Белорусский теннисист Илья Ивашко (204-й номер рейтинга АТП) стал победителем турнира серии Challenger в Фергане (Узбекистан) с призовым фондом $75 тыс. в мужском одиночном разряде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финале белорусский спортсмен победил Николу Милоевича (211) из Сербии со счетом 6:4, 6:3.

На старте турнира Илья Ивашко уверенно выиграл у хозяина кортов Павла Цоя 6:0, 6:2. Во втором круге белорус был сильнее японца Шуичи Секигучи - 6:2, 6:2. На стадии четвертьфинала Ивашко переиграл канадца Брайдена Шнура - 6:2, 6:1, а в полуфинале выбил из борьбы лидера посева словенца Блажа Кавчича - 6:4, 6:3.

Для 23-летнего Ильи Ивашко титул в Фергане стал четвертым в одиночном разряде в карьере, а также первый на турнирах серии Challenger. Н

а кортах Ферганы в одиночном разряде также выступал белорусский теннисист Сергей Бетов, который завершил выступление после поражения в первом круге от индийца Праджнеша Гуннесварана - 2:6, 4:6. Во втором круге сошел с дистанции белорус Ярослав Шило, который при счете 4:6, 1:3 отказался от дальнейшей борьбы против обидчика Сергея Бетова.

В парном разряде белорусские теннисисты остановились на стадии четвертьфинала.

 
 
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Белорусский теннисист Илья Ивашко (204-й номер рейтинга АТП) стал победителем турнира серии Challenger в Фергане (Узбекистан) с призовым фондом $75 тыс. в мужском одиночном...

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