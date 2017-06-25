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Ядовитая змея укусила мужчину в районе Дроздов
26.06.2017 21:12 — Разное | Ежедневник
M.top54.city
Змея укусила минчанина в лесопарковой зоне возле водохранилища Дрозды в Минске во время прогулки.
Об этом сообщили
При поступлении в реанимационное отделение Минской районной больницы ему была оказана необходимая помощь. В настоящее время угрозы для жизни или здоровья мужчины нет.
Медики отмечают, что укусы змей в Беларуси - достаточно редкое явление.
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Змея укусила минчанина в лесопарковой зоне возле водохранилища Дрозды в Минске во время прогулки.
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