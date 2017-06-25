Ядовитая змея укусила мужчину в районе Дроздов

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Змея укусила минчанина в лесопарковой зоне возле водохранилища Дрозды в Минске во время прогулки.

Об этом сообщили БЕЛТА в Минской районной больнице.

При поступлении в реанимационное отделение Минской районной больницы ему была оказана необходимая помощь. В настоящее время угрозы для жизни или здоровья мужчины нет.

Медики отмечают, что укусы змей в Беларуси - достаточно редкое явление.