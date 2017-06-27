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Позитивный фон для встречи Путина и Лукашенко
28.06.2017 11:11 — Разное | Sputnik Беларусь
© AP/ Sergei Karpukhin, Pool
Таким образом, повестка дня у белорусского президента ожидается насыщенной, и очевидно, что от результатов очередных переговоров с Путиным зависит решение многих крайне важных для Беларуси вопросов, основным из которых является наращивание поставок продукции отечественных производителей на российский рынок.
"Сдержанный оптимизм" в экономике
Естественно, российское направление как было, так и остается приоритетным в системе торговых отношений официального Минска, так как на долю РФ приходится 51,2% от общего товарооборота Республики Беларусь. Поэтому неудивительно, что из всей проблематики, предложенной для обсуждения на заседании ВГС, белорусская сторона особо выделяет три темы:
Данный пакет экономических вопросов, которые, по словам белорусского вице-премьера Василия Матюшевского, являются "наиболее чувствительными", и предполагается урегулировать в ходе предстоящих встреч с российскими коллегами. При этом понятно, что Минск хотел бы не только сохранить позитивную динамику, которая наметилась после прошлой встречи Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге, но также значительно улучшить нынешние показатели.
Стремиться, конечно, есть куда, но и настроение в преддверии очередного заседания ВГС у оптимистов белорусско-российской интеграции гораздо лучше, чем, например, в прошлом году. Ведь по результатам первого квартала 2017 года товарооборот Беларуси и России вырос на 26% в сравнении аналогичным периодом 2016 года, и если подобная ситуация в двусторонней торговле сохранится, то это значит, что странам удалось преодолеть негативные тенденции, отмечавшиеся на протяжении последних нескольких лет.
Причем темпы роста белорусского экспорта составили 131,7% (3,83 миллиарда долларов) к уровню прошлого года, что крайне важно для отечественной экономики, потерявшей в 2015 — 2016 годах порядка 10 миллиардов долларов экспортной выручки на российском рынке. Напомним, что в результате девальвации российского рубля и общего ухудшения ситуации в РФ, доходы от белорусского экспорта в Россию снизились с 16,8 — 15,2 миллиарда долларов в 2013 — 2014 годах до 10,4 — 10,8 миллиарда долларов в 2015 — 2016 гг. Таким образом, выручка наших предприятий от продаж на российский рынок упала примерно на 30%, что и является главным объяснением сложного состояния национальной экономики.
Благоприятная политическая атмосфера
Нынешняя же ситуация, наоборот, дает повод для "сдержанного оптимизма", если пользоваться терминологией
Тем не менее, на протяжении всей истории сотрудничества стороны периодически "покусывают" друг друга по различным причинам, что не только вызывает бурный восторг и радостные иллюзии у недоброжелателей, но также серьезно торпедирует выполнение действительно важных двусторонних проектов. Ярким примером такого рода являлся
Однако сейчас это уже "забытая история", и информационный фон для белорусско-российских контактов вполне доброжелательный. Думается, что о каких-либо противоречиях с Беларусью в России вообще предпочтут забыть как минимум до
Иным важным для России аспектом является синхронизация действий на международной арене, что сейчас особенно актуально с учетом стремления отдельных лидеров Запада изолировать и очернить Российскую Федерацию. Мало кто знает, но между Беларусью и РФ существует Программа согласованных действий в области внешней политики, поэтому дипломатические попытки Беларуси наладить диалог с западными странами, организовать процесс мирного урегулирования в Украине — это также действия в интересах России, направленные на предотвращение эскалации конфликта и создания очередного "режима санации" вокруг Москвы.
При этом страны продолжают военное сотрудничество, ярким свидетельством чему являются не только прошедшие учения "
То есть для Беларуси в России сейчас складывается достаточно благоприятная атмосфера, подкрепленная позитивными экономическими тенденциями, отсутствием тактических политических разногласий, достойными результатами сотрудничества в области безопасности. Вполне логично попытаться развить этот успех до устойчивого состояния, потому как отношения с Россией являются ключевыми для будущего нашей страны как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективах.
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