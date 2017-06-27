Позитивный фон для встречи Путина и Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправляется в Москву для встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным . Ожидается, что лидеры двух стран проведут личную встречу, очередное заседание Высшего Госсовета Союзного государства (ВГС) , а также примут участие в мероприятиях четвертого Форума регионов России и Беларуси.



© AP/ Sergei Karpukhin, Pool Лукашенко едет на ВГС в Россию: запланирована встреча с Путиным

Таким образом, повестка дня у белорусского президента ожидается насыщенной, и очевидно, что от результатов очередных переговоров с Путиным зависит решение многих крайне важных для Беларуси вопросов, основным из которых является наращивание поставок продукции отечественных производителей на российский рынок.

"Сдержанный оптимизм" в экономике

Естественно, российское направление как было, так и остается приоритетным в системе торговых отношений официального Минска, так как на долю РФ приходится 51,2% от общего товарооборота Республики Беларусь. Поэтому неудивительно, что из всей проблематики, предложенной для обсуждения на заседании ВГС, белорусская сторона особо выделяет три темы:

промышленная кооперация;

вопросы поставок и взаимодействия в рамках агропромышленного комплекса;

свобода передвижения и транзита товаров.

Данный пакет экономических вопросов, которые, по словам белорусского вице-премьера Василия Матюшевского, являются "наиболее чувствительными", и предполагается урегулировать в ходе предстоящих встреч с российскими коллегами. При этом понятно, что Минск хотел бы не только сохранить позитивную динамику, которая наметилась после прошлой встречи Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге, но также значительно улучшить нынешние показатели.

Стремиться, конечно, есть куда, но и настроение в преддверии очередного заседания ВГС у оптимистов белорусско-российской интеграции гораздо лучше, чем, например, в прошлом году. Ведь по результатам первого квартала 2017 года товарооборот Беларуси и России вырос на 26% в сравнении аналогичным периодом 2016 года, и если подобная ситуация в двусторонней торговле сохранится, то это значит, что странам удалось преодолеть негативные тенденции, отмечавшиеся на протяжении последних нескольких лет.

Причем темпы роста белорусского экспорта составили 131,7% (3,83 миллиарда долларов) к уровню прошлого года, что крайне важно для отечественной экономики, потерявшей в 2015 — 2016 годах порядка 10 миллиардов долларов экспортной выручки на российском рынке. Напомним, что в результате девальвации российского рубля и общего ухудшения ситуации в РФ, доходы от белорусского экспорта в Россию снизились с 16,8 — 15,2 миллиарда долларов в 2013 — 2014 годах до 10,4 — 10,8 миллиарда долларов в 2015 — 2016 гг. Таким образом, выручка наших предприятий от продаж на российский рынок упала примерно на 30%, что и является главным объяснением сложного состояния национальной экономики.

Благоприятная политическая атмосфера

Нынешняя же ситуация, наоборот, дает повод для "сдержанного оптимизма", если пользоваться терминологией посла Республики Беларусь в РФ Игоря Петришенко . Думается, что этот "сдержанный оптимизм" распространяется также на политическую проекцию белорусско-российских отношений. Причем речь идет о тактическом, повседневном уровне, так как с точки зрения стратегического характера в сотрудничестве Минска и Москвы никогда ничего не менялось. Ведь более 20-ти лет Беларусь как была, так и остается наиболее тесно связанным с РФ государством современного мира, участником и инициатором всех без исключения интеграционных форматов, сопряженных с Россией.

Тем не менее, на протяжении всей истории сотрудничества стороны периодически "покусывают" друг друга по различным причинам, что не только вызывает бурный восторг и радостные иллюзии у недоброжелателей, но также серьезно торпедирует выполнение действительно важных двусторонних проектов. Ярким примером такого рода являлся "газово-нефтяной" кризис 2016 года , который сопровождался хозяйственными спорами в иных сферах и достаточно неприятным противоборством в СМИ. Причем проблемы удалось разрешить только на уровне Лукашенко и Путина, что, безусловно, прискорбно, так как между Беларусью и Россией давно созданы все необходимые для таких случаев межведомственные форматы.

Однако сейчас это уже "забытая история", и информационный фон для белорусско-российских контактов вполне доброжелательный. Думается, что о каких-либо противоречиях с Беларусью в России вообще предпочтут забыть как минимум до президентских выборов 2018 года . Очевидно, что Владимир Путин уже начал свою избирательную кампанию, а моральный вес Беларуси и Александра Лукашенко в российском обществе по-прежнему высок, исходя из чего, для Минска также будет правильным оказать необходимую поддержку российскому лидеру.

Иным важным для России аспектом является синхронизация действий на международной арене, что сейчас особенно актуально с учетом стремления отдельных лидеров Запада изолировать и очернить Российскую Федерацию. Мало кто знает, но между Беларусью и РФ существует Программа согласованных действий в области внешней политики, поэтому дипломатические попытки Беларуси наладить диалог с западными странами, организовать процесс мирного урегулирования в Украине — это также действия в интересах России, направленные на предотвращение эскалации конфликта и создания очередного "режима санации" вокруг Москвы.

При этом страны продолжают военное сотрудничество, ярким свидетельством чему являются не только прошедшие учения " Славянское братство " и предстоящие маневры " Запад 2017 ", но также заключение контракта на приобретение российских истребителей СУ-30 СМ для нужд белорусских ВВС, информация о чем была недавно озвучена Министерством обороны.

То есть для Беларуси в России сейчас складывается достаточно благоприятная атмосфера, подкрепленная позитивными экономическими тенденциями, отсутствием тактических политических разногласий, достойными результатами сотрудничества в области безопасности. Вполне логично попытаться развить этот успех до устойчивого состояния, потому как отношения с Россией являются ключевыми для будущего нашей страны как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективах.