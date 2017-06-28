Умер известный в прошлом тафгай НХЛ Дэйв Семенко, которому 12 июля исполнилось бы 60 лет, сообщает официальный сайт «Эдмонтона», где силовой нападающий выступал на протяжении 10 сезонов (1977−1987).



Фото: nhl.com

— С большой печалью объявляем об уходе легенды «Ойлерс» Дэйва Семенко после короткой, но мужественной битвы с раком. Дэйв запомнится как ожесточенный соперник, верный товарищ по команде, любимец фанатами и для многих — дорогой друг. Его невероятная стойкость на льду была превзойдена только его добротой и заботой о других, а также его знаменитыми остроумием и чувством юмора. Наши сердца — с семьей и друзьями Дэйва", — говорится в сообщении пресс-службы «Эдмонтона».

Дэйв Семенко выступал за «Эдмонтон Ойлерс» с 1977-го по 1986 годы и дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1984, 1985). Габаритный нападающий (рост 190 см, вес 98 кг) известен как «телохранитель» Уэйна Гретцки. В 575 матчах регулярных чемпионатов НХЛ он получил 1175 минут штрафа, в 73 поединках Кубков Стэнли — 208 минут. Впрочем, для тафгая он набирал немало бомбардирских баллов. В «регулярках» НХЛ на его счету 153 (65+88) очков, в плей-офф — 12 (6+6).

Вместе с «Эдмонтоном» Дэйв Семенко отыграл и два сезона в ВХА. В регулярных чемпионатах он провел 142 матча и заработал 36 (16+20) баллов при 298 минутах штрафа, в плей-офф в 16 играх набрал 6 (4+2) очков и 37 штрафных минут.

В 1985 году в «Эдмонтоне» появился еще один силовой игрок — Марти Максорли, который моложе Дэйва Семенко на 6 лет. К тому же он отличался универсализмом — мог сыграть как в защите, так и в атаке. К нему постепенно и перешли функции «охранника» главной звезды «Эдмонтона» Уэйна Гретцки.

А Дэйв Семенко в 1986 году перешел в «Хартфорд Уэйлерс», а завершал игровую карьеру в сезоне-1987/88 в «Торонто Мэйпл Лифс».

С 1997 по 2015 год Дэйв Семенко работал в «Эдмонтоне» скаутом.