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В Краснопольском районе Opel врезался в дерево: погиб подросток, двое взрослых - в реанимации
Рано утром 24 июля около деревни Ясенка Краснопольского района Opel врезался в дерево. Двое мужчин — водитель и пассажир — находятся в реанимации. Еще один пассажир, 15-летний подросток, погиб на месте, сообщили в
Спасателей вызвали в 04.44 — 53-летний водитель, житель Ясенки, и погибший подросток оказались заблокированы. 37-летний пассажир выбрался из машины сам. Его с травмами различной степени тяжести также госпитализировали.
Обстоятельства ДТП устанавливает ГАИ. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и машина вылетела в кювет, где врезалась в дерево.
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По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
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