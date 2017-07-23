В Краснопольском районе Opel врезался в дерево: погиб подросток, двое взрослых - в реанимации

Рано утром 24 июля около деревни Ясенка Краснопольского района Opel врезался в дерево. Двое мужчин — водитель и пассажир — находятся в реанимации. Еще один пассажир, 15-летний подросток, погиб на месте, сообщили в МЧС .





Спасателей вызвали в 04.44 — 53-летний водитель, житель Ясенки, и погибший подросток оказались заблокированы. 37-летний пассажир выбрался из машины сам. Его с травмами различной степени тяжести также госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливает ГАИ. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и машина вылетела в кювет, где врезалась в дерево.



