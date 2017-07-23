ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Краснопольском районе Opel врезался в дерево: погиб подросток, двое взрослых - в реанимации

24.07.2017 09:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Рано утром 24 июля около деревни Ясенка Краснопольского района Opel врезался в дерево. Двое мужчин — водитель и пассажир — находятся в реанимации. Еще один пассажир, 15-летний подросток, погиб на месте, сообщили в МЧС.


Спасателей вызвали в 04.44 — 53-летний водитель, житель Ясенки, и погибший подросток оказались заблокированы. 37-летний пассажир выбрался из машины сам. Его с травмами различной степени тяжести также госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливает ГАИ. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и машина вылетела в кювет, где врезалась в дерево.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Умер первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика