Могилевом: решается вопрос о возбуждении дела " title="Смертельное ДТП под Могилевом: решается вопрос о возбуждении дела " class=""> Могилевом: решается вопрос о возбуждении дела " title="Смертельное ДТП под Могилевом: решается вопрос о возбуждении дела " class=""> /

Автомобиль Opel Vectra, который врезался в дерево, был обнаружен рано утром 24 июля около деревни Ясенка Краснопольского района Могилевской области, сообщила представитель СК.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 15-летний подросток погиб на месте, а двое мужчин, водитель и второй пассажир, с тяжкими телесными повреждениями госпитализированы в Краснопольскую больницу ", — рассказала Соленюк.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, отметила представитель СК.

Уже установлено, что ДТП произошло около часа ночи, а в 4 часа утра в правоохранительные органы поступило сообщение от местного жителя, который и обнаружил разбившийся автомобиль.

"Сейчас устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд экспертиз. В том числе, устанавливается, был ли водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения", — рассказала Соленюк.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметила представитель СК.

По неподтвержденным пока данным, погибший подросток является пасынком водителя. Из поврежденного автомобиля его тело пришлось извлекать с помощью спецсредств МЧС.

Комментарий официального представителя Следственного комитета по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.