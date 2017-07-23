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Смертельное ДТП под Могилевом: решается вопрос о возбуждении дела
24.07.2017 13:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Автомобиль Opel Vectra, который врезался в дерево, был обнаружен рано утром 24 июля около деревни Ясенка Краснопольского района Могилевской области, сообщила представитель СК.
"В результате дорожно-транспортного происшествия
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, отметила представитель СК.
Уже установлено, что ДТП произошло около часа ночи, а в 4 часа утра в правоохранительные органы поступило сообщение от местного жителя, который и обнаружил разбившийся автомобиль.
"Сейчас устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд экспертиз. В том числе, устанавливается, был ли водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения", — рассказала Соленюк.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметила представитель СК.
По неподтвержденным пока данным, погибший подросток является пасынком водителя. Из поврежденного автомобиля его тело пришлось извлекать с помощью спецсредств МЧС.
Комментарий официального представителя Следственного комитета по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк рассказала радио Sputnik Беларусь о подробностях смертельного ДТП в...
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