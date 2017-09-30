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Нестерович: санкции были ожидаемы

01.10.2017 15:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала Белорусский тяжелоатлетический союз за допинговые нарушения. Были вскрыты допинговые пробы Олимпиад в Пекине 2008 года и в Лондоне 2012-го. Заседание исполкома Международной федерации прошло в субботу 30 сентября в Бухаресте. Дисквалификация продлится год, начиная с октября 2017 года. Таким образом, наши спортсмены пропустят чемпионат мира, который пройдет в США с 28 ноября.

Нестерович: санкции были ожидаемы
© Sputnik/ Валерий Мельников
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"Честно говоря, было ожидаемо это решение. Уже примерно год назад они объявляли, что готовятся санкции в отношении ряда государств. В течение ответственного периода не один спортсмен был уличен в употреблении запрещенных препаратов. Белорусская сторона будет неукоснительно выполнять это решение", — сказал Нестерович.

И Министерство спорта и туризма, и Национальное антидопинговое агентство придерживаются мнения о том, что спорт должен быть чистым и честным. Ведется постоянная работа по профилактике подобных нарушений. Недавно на общественное обсуждение вынесен проект указа о борьбе с применением запрещенных препаратов в спорте. Среди прочего указ предусматривает и уголовную ответственность спортсмена и лица, принуждающего принимать допинг.

Дисквалификации подверглись команды Армении, Азербайджана, Китая, Молдовы, Казахстана, России, Турции и Украины. Отсутствие дисквалифицированных команд на Чемпионате мира этого года в США увеличивает шансы на успех американских тяжелоатлетов, которые за 20 лет не выиграли ни одной медали.

Комментарий Владимира Нестеровича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович прокомментировал на радио Sputnik Беларусь годовую дисквалификацию белорусских тяжелоатлетов на...

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