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Нестерович: санкции были ожидаемы
01.10.2017 15:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF)
© Sputnik/ Валерий Мельников
"Честно говоря, было ожидаемо это решение. Уже примерно год назад они объявляли, что готовятся санкции в отношении ряда государств. В течение ответственного периода не один спортсмен был уличен в употреблении запрещенных препаратов. Белорусская сторона будет неукоснительно выполнять это решение", — сказал Нестерович.
И Министерство спорта и туризма, и Национальное антидопинговое агентство придерживаются мнения о том, что спорт должен быть чистым и честным. Ведется постоянная работа по профилактике подобных нарушений. Недавно на общественное обсуждение вынесен проект указа о борьбе с применением запрещенных препаратов в спорте. Среди прочего указ предусматривает и уголовную ответственность спортсмена и лица, принуждающего принимать допинг.
Дисквалификации подверглись команды Армении, Азербайджана, Китая, Молдовы, Казахстана, России, Турции и Украины. Отсутствие дисквалифицированных команд на Чемпионате мира этого года в США увеличивает шансы на успех американских тяжелоатлетов, которые за 20 лет не выиграли ни одной медали.
Комментарий Владимира Нестеровича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович прокомментировал на радио Sputnik Беларусь годовую дисквалификацию белорусских тяжелоатлетов на...
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