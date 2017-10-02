ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Узденском районе на неосвещенной дороге микроавтобус насмерть сбил мужчину

03.10.2017 09:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Смертельный наезд произошел 2 октября, в 21.40, вблизи деревни Дещенка Узденского района.


По предварительной информации, водитель Mercedes-Benz Sprinter, житель деревни Тычины Солигорского района, ехал по трассе Р23 Минск — Микашевичи и совершил наезд на пешехода, жителя деревни Станьково Дзержинского района, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.


Как сообщила AUTO.TUT.BY главный специалист управления ГКСЭ по Минской области Вероника Барковская, участок дороги, на котором произошло ДТП, не освещен, а пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.

РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наезд произошел 2 октября, в 21.40, вблизи деревни Дещенка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Очередной огромный метеор пролетит мимо Земли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика