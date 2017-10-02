В Узденском районе на неосвещенной дороге микроавтобус насмерть сбил мужчину

Смертельный наезд произошел 2 октября, в 21.40, вблизи деревни Дещенка Узденского района.





По предварительной информации, водитель Mercedes-Benz Sprinter, житель деревни Тычины Солигорского района, ехал по трассе Р23 Минск — Микашевичи и совершил наезд на пешехода, жителя деревни Станьково Дзержинского района, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.





Как сообщила AUTO.TUT.BY главный специалист управления ГКСЭ по Минской области Вероника Барковская, участок дороги, на котором произошло ДТП, не освещен, а пешеход не был обозначен световозвращающими элементами.

РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).