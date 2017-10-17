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Советы охотникам: под запретом алкоголь и стрельба на шум или шорох

18.10.2017 13:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Несчастный случай произошел 14 октября неподалеку от деревни Ганцевичи в Борисовском районе. Во время загонной охоты 28-летний мужчина вышел за пределы стрелковой линии как раз в тот момент, когда другой охотник стрелял по пробегавшему мимо лосю. Пуля попала мужчине в бедро, с огнестрельным ранением его доставили в больницу.

Опытный охотник Денис Глазунов рассказал радио Sputnik Беларусь о правилах поведения и технике безопасности во время охоты.

Советы охотникам: под запретом алкоголь и стрельба на шум или шорох
CC BY 2.0 / Lauris Rubenis / Moose
Охотники добыли под Борисовом вместо уток лося и заплатят $4,2 тыс.

"Ранения происходят по нескольким причинам. Это злоупотребление алкоголем, стрельба по неясно видимой цели, то есть на шум, на шорох. Или это стрельба вдоль стрелковой линии. Руководитель охоты,  прежде чем начать охоту, после расстановки стрелков на номерах показывает, в каком направлении можно стрелять. При нарушении этого и происходят несчастные случаи", — рассказал Глазунов.

Немаловажный момент во время охоты — это обращение с оружием. Охотник заряжает оружие только после того, как происходит расстановка по позициям, и все участники охоты знают, где находится каждый из них.

"Один товарищ куда-то стрельнул, пошел посмотреть, а второй товарищ, услышав выстрел и какой-то шум в той стороне, пытается добить, стреляет на звук, а там его товарищ где-то по кустам. Вот, пожалуйста, такие ситуации достаточно часто бывают", — рассказал Глазунов.

Сейчас по факту инцидента проводится расследование. Есть вероятность, что за нарушение техники безопасности во время охоты и стрелявший, и пострадавший могут получить штраф до сорока базовых величин, а кроме того лишиться права на охоту.

Беседу с опытным охотником Денисом Глазуновым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Опытный охотник Денис Глазунов прокомментировал радио Sputnik Беларусь инцидент во время охоты под Ганцевичами, когда один из охотников вместо лося подстрелил...

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