ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скелеты найденной в Сибири "семьи" мамонтов продадут на аукционе

15.11.2017 22:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Останки животных были найдены в Сибири. По версии ученых, это была "семья" мамонтов — мать, отец и двое их детенышей.

Предполагается, что за коллекцию можно будет выручить не менее полумиллиона долларов.

Специалисты отмечают, что находка поистине уникальна, так как является единственной в своем роде.

Смотрите также:

Останки доисторического животного обнаружили сельчане в Кыргызстане>>

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коллекцию доисторических животных выставили на торги в британском Биллингшерсте. Смотрите на видео, как выглядят уникальные экспонаты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк продал облигации на 115,85 миллионов рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика