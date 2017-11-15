Останки животных были найдены в Сибири. По версии ученых, это была "семья" мамонтов — мать, отец и двое их детенышей.

Предполагается, что за коллекцию можно будет выручить не менее полумиллиона долларов.

Специалисты отмечают, что находка поистине уникальна, так как является единственной в своем роде.

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