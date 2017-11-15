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Скелеты найденной в Сибири "семьи" мамонтов продадут на аукционе
15.11.2017 22:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Останки животных были найдены в Сибири. По версии ученых, это была "семья" мамонтов — мать, отец и двое их детенышей.
Предполагается, что за коллекцию можно будет выручить не менее полумиллиона долларов.
Специалисты отмечают, что находка поистине уникальна, так как является единственной в своем роде.
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Коллекцию доисторических животных выставили на торги в британском Биллингшерсте. Смотрите на видео, как выглядят уникальные экспонаты.
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