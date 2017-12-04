Коукалова: Россия все еще не признала ничего. Вот почему я предпочитаю Олимпиаду без нее

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова дала разъяснения своим последним высказываниям в соцсетях. Ранее спортсменка написала, что против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018 из-за многочисленных допинговых нарушений. Ее слова вызвали резкую негативную реакцию, особенно у российских пользователей, которые засыпали чешку угрозами и оскорблениями.



Габриэла Коукалова. Фото: biathlonworld.com

— Спасибо за все отзывы на мои комментарии о допинге и российских спортсменах. Я хочу дать поклонникам и журналистам еще несколько ответов на наиболее часто задаваемые вопросы.

Мной никто не манипулирует. Я читала комментарии о «прозападном влиянии, антироссийских тенденциях» или «кто вам платит, кому вы служите…» Это риторика, которую я знаю из книг по коммунизму. Привет, XXI век!

Моя команда не всегда довольна тем, что я пишу здесь. Кто-то даже может назвать это «маркетинговой ошибкой»…

Но я пишу не для того, чтобы угодить всем и только улыбаться. Я спортсменка и чувствую, что меня касается все происходящее в спорте. Я ничего не имею против русских как нации. Определенно нет! У меня среди них есть друзья, и в своей жизни я встретила много выдающихся россиян, которых я ценю. К сожалению, я должна отделить это от своей работы. Дело в том, что многие виды спорта показали, что россияне принимали допинг не только в Сочи, но и в легкой атлетике и многих других летних или зимних видах спорта.

Считаете ли вы, что в биатлоне другая ситуация, когда нам передали олимпийские медали в женской эстафете? Кроме того, мы, спортсмены, часто знаем, кого среди нас подозревают. Мы все изучаем время, измеряем проценты, часто это просто математика. У нас были подозрения, но без доказательств мы долго никого не называли. Но сейчас этих доказательств более чем достаточно. Они приходят регулярно. И они являются доказательствами, а не просто предположениями.

Мы должны сохранить биатлон и спорт как таковой. Стремление к несправедливым результатам и политической власти не должно побеждать в спорте.

Образцами мочи и крови явно манипулировали. В некоторых женских образцах мочи была обнаружена мужская ДНК, в других — примеси соли при такой концентрации, которую человеческое тело ни при каких условиях не могло производить. И давайте не будем забывать об уничтожении тысяч образцов всего за несколько часов до того, как их собрала независимая экспертная группа со всего мира.

Как вы думаете, они сами занимались спортом? Это система, а не совпадение. Если кто-то и вышел из системы, то тот, кто долго тренировался в другой стране. Я не слышала официальной позиции России или какой-либо из их спортивных федераций, которые бы признали, что проблема была и они делают все, чтобы не повторять ошибок. Они не делают ничего, говорят, что это все политика, что они невиновны.

Я ценю всех россиян, которые выступали против допинга и рискуют всем, помогая раскрыть то, что произошло в России. Мне жаль всех тех, кто не знал, что принимает допинг. Но мне также жаль всех чистых спортсменов, которые потеряли свои достижения из-за мошенничества.

Конечно, спортсмены из других стран также используют допинг и часто осуждаются, но такого системного обмана не было ни у кого. Я уважаю то, что у некоторых из вас есть другое мнение. Но Россия все еще не не признала ничего, она не сотрудничает, чтобы улучшить ситуацию. Вот почему я предпочитаю Олимпиаду без нее. Я обязана дать понять, что это поведение не является нормальным и не должно происходить, — написала Коукалова в фейсбуке .

Решение о допуске России к Играм должен принять исполком МОК 5 декабря.