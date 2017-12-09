Певица Björk представила новый клип

Свой новый альбом "Utopia" исландская певица представила в конце ноября. Релиз называли одним из самых ожидаемых в этом году. Предыдущая пластинка Björk под названием "Vulnicura" вышла два года назад.

В декабре Björk представила публике клип на заглавную песню нового альбома — "Utopia". Действие в ролике происходит на мистическом летающем острове, а сама певица одета в костюм цветка и играет на флейте.

Поклонники исполнительницы уже признали новый клип Björk одним из самых красивых, когда-либо выпущенных ею.

Для нового альбома певица работала вместе с венесуэльским продюсером под псевдонимом Арка. Пластинка состоит из 14 композиций, в чартах среди независимых альбомов "Utopia" в ряде стран мира входит в список лидеров.