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Певица Björk представила новый клип

10.12.2017 16:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Свой новый альбом "Utopia" исландская певица представила в конце ноября. Релиз называли одним из самых ожидаемых в этом году. Предыдущая пластинка Björk под названием "Vulnicura" вышла два года назад.

В декабре Björk представила публике клип на заглавную песню нового альбома — "Utopia". Действие в ролике происходит на мистическом летающем острове, а сама певица одета в костюм цветка и играет на флейте.

Поклонники исполнительницы уже признали новый клип Björk одним из самых красивых, когда-либо выпущенных ею.

Для нового альбома певица работала вместе с венесуэльским продюсером под псевдонимом Арка. Пластинка состоит из 14 композиций, в чартах среди независимых альбомов "Utopia" в ряде стран мира входит в список лидеров.

 
 
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Ролик на песню Utopia поклонники исландской певицы уже признали одним из самых красивых ее видео. Смотрите клип на Sputnik.

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