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Гараганов: зависимость от компьютерных игр сопоставима с наркоманией
10.12.2017 17:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Все чаще ученые разных стран высказываются за то, чтобы официально признать компьютерную зависимость заболеванием. За признание игромании выступают авторы исследований, которые установили проявление у зависимых от компьютера людей симптомов больных наркоманией и алкоголизмом. В частности, терапевт из Великобритании Стив Поуп утверждает, что два часа, проведенные за компьютерной игрой, сопоставимы с принятием дорожки кокаина.
© Фото: личный архив Ларисы Овчаренко
Российский клинический психолог Артур Гараганов в беседе на
"Самое простое — то, что мы можем увидеть и распознать — это если человек не может находиться в спокойном состоянии длительное время без этой игры. Если его ломает, если он испытывает отрицательные эмоции, если он начинает нервничать и испытывает определенные странности в поведении. Если родители замечают, что он становится нервным, перестает учиться, становится агрессивным — это проявление зависимого поведения", — сказал психолог.
По словам собеседника, нередко сами родители способствуют формированию игровой зависимости у своих детей.
"Если родители не могут уделить достаточного внимания детям, они переводят внимание ребенка в игровую форму, фактически подключают виртуальный процесс, и ребенок охотно туда погружается. Но вот достать его оттуда уже сложнее ", — добавил Гараганов.
Советы Артура Гараганова о том, каким образом можно вытащить ребенка из виртуального мира, слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Российский клинический психолог Артур Гараганов рассказал Sputnik о негативных примерах игровой зависимости у детей и взрослых и указал на опасные симптомы,...
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