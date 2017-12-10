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"Охлади мой пыл". В Минске выступил тот самый Гнойный, который победил Оксимирона

11.12.2017 00:03 — Разное | Tut.by  
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Вчера вечером в столичном клубе Re:public с концертом выступил рэпер Гнойный (также известен как Слава КПСС). Большинству музыкант знаком по рэп-баттлу на «Версусе», где победил, пожалуй, самого главного ныне российского рэпера — Оксимирона.


Вячеслав Карелин, он же Гнойный, он же Слава КПСС, он же Соня Мармеладова, он же Бутер Бродский

В Минск Вячеслав приезжал, чтобы презентовать новый альбом

Гнойный вышел на сцену «Репаблика» только около 21 часа: до этого минчан развлекали Бакей и Kakora

Помимо Бакея и Karora в Минск также приехал рэпер Замай

На танцполе и за столиками не было многолюдно. «Квитки» на танцпол у билетных операторов стоили 37 рублей. За столик — 52 рубля

Гнойный, среди прочих, зачитал свой самый известный трек — «Охлади мой пыл», а также спел композицию Филиппа Киркорова — «Зайка моя»

Весь концерт Гнойный не снимал солнцезащитных очков

​​​​Концерт продлился всего около 40 минут

Рэпер ушел со сцены не попрощавшись с публикой: минчане звали его на бис, но Вячеслав не пришел

 

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 2 билетов на концерт Макса Коржа в Минске. Мероприятие пройдет 16 декабря на сцене «Минск-Арены», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 15 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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Большинству музыкант знаком по рэп-баттлу на "Версусе", где победил, пожалуй, самого главного ныне российского рэпера - Оксимирона.

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