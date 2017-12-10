"Охлади мой пыл". В Минске выступил тот самый Гнойный, который победил Оксимирона
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Вчера вечером в столичном с концертом выступил рэпер Гнойный (также известен как Слава КПСС). Большинству музыкант знаком по клубе Re:public , где победил, пожалуй, самого главного ныне российского рэпера — Оксимирона. рэп-баттлу на «Версусе» Вячеслав Карелин, он же Гнойный, он же Слава КПСС, он же Соня Мармеладова, он же Бутер Бродский В Минск Вячеслав приезжал, чтобы презентовать новый альбом Гнойный вышел на сцену «Репаблика» только около 21 часа: до этого минчан развлекали Бакей и Kakora Помимо Бакея и Karora в Минск также приехал рэпер Замай На танцполе и за столиками не было многолюдно. «Квитки» на танцпол у билетных операторов стоили 37 рублей. За столик — 52 рубля Гнойный, среди прочих, зачитал свой самый известный трек — «Охлади мой пыл», а также спел композицию Филиппа Киркорова — «Зайка моя» Весь концерт Гнойный не снимал солнцезащитных очков Концерт продлился всего около 40 минут Рэпер ушел со сцены не попрощавшись с публикой: минчане звали его на бис, но Вячеслав не пришел
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Большинству музыкант знаком по рэп-баттлу на "Версусе", где победил, пожалуй, самого главного ныне российского рэпера - Оксимирона.
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