Вчера вечером в столичном клубе Re:public с концертом выступил рэпер Гнойный (также известен как Слава КПСС). Большинству музыкант знаком по рэп-баттлу на «Версусе» , где победил, пожалуй, самого главного ныне российского рэпера — Оксимирона.



Вячеслав Карелин, он же Гнойный, он же Слава КПСС, он же Соня Мармеладова, он же Бутер Бродский



В Минск Вячеслав приезжал, чтобы презентовать новый альбом



Гнойный вышел на сцену «Репаблика» только около 21 часа: до этого минчан развлекали Бакей и Kakora



Помимо Бакея и Karora в Минск также приехал рэпер Замай



На танцполе и за столиками не было многолюдно. «Квитки» на танцпол у билетных операторов стоили 37 рублей. За столик — 52 рубля



Гнойный, среди прочих, зачитал свой самый известный трек — «Охлади мой пыл», а также спел композицию Филиппа Киркорова — «Зайка моя»



Весь концерт Гнойный не снимал солнцезащитных очков



​​​​Концерт продлился всего около 40 минут



Рэпер ушел со сцены не попрощавшись с публикой: минчане звали его на бис, но Вячеслав не пришел

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