В Чериковском районе в лобовую столкнулись Audi и Lada: один человек погиб, двое - пострадали

Один человек погиб, еще два получили травмы в ДТП, которое произошло 10 декабря, в 13.00, вблизи деревни Шароевка Чериковского района.

Как сообщили в пресс-службе МВД, водитель Audi, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada.

В результате ДТП 54-летний водитель Lada от полученных травм умер на месте происшествия. Его 56-летняя жена и водитель Audi с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).