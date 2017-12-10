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В Чериковском районе в лобовую столкнулись Audi и Lada: один человек погиб, двое - пострадали
Один человек погиб, еще два получили травмы в ДТП, которое произошло 10 декабря, в 13.00, вблизи деревни Шароевка Чериковского района.
Как сообщили в пресс-службе МВД, водитель Audi, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada.
В результате ДТП 54-летний водитель Lada от полученных травм умер на месте происшествия. Его 56-летняя жена и водитель Audi с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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