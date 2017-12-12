ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завершена реконструкция участка дороги Минск - Калачи - Мядель

13.12.2017 11:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Реконструкция автодороги Р58 Минск-Калачи-Мядель на участке между 14,2 и 19,6 км завершена в намеченные сроки, движение транспорта по ней открыто, сообщили БЕЛТА в управлении технического надзора РУП «Минскавтодор-Центр».

Реконструкция участка протяженностью 5,4 км предусматривалась в ходе реализации проекта по строительству второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Минска. Финансирование осуществлялось за счет кредитных средств Банка развития Беларуси.

Реконструированный участок расширили до уровня трассы первой категории. В каждую сторону оборудовано по две полосы, построены две развязки, уложено около 70 тыс. т асфальтобетона.

Необходимость реконструкции дорожного участка была обусловлена большой интенсивностью движения, в том числе грузового автотранспорта, на выезде из Минска. Сейчас здесь созданы более комфортные условия для водителей. Значительный объем строительных работ выполнен в сжатые сроки.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реконструированный участок расширили до уровня трассы первой категории. В каждую сторону оборудовано по две полосы, построены две развязки, уложено около 70 тыс. т...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске пьяный парень разбил пять автомобилей и стеклянную дверь в магазине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика