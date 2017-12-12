Завершена реконструкция участка дороги Минск - Калачи - Мядель

Реконструкция автодороги Р58 Минск-Калачи-Мядель на участке между 14,2 и 19,6 км завершена в намеченные сроки, движение транспорта по ней открыто, сообщили БЕЛТА в управлении технического надзора РУП «Минскавтодор-Центр».

Реконструкция участка протяженностью 5,4 км предусматривалась в ходе реализации проекта по строительству второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Минска. Финансирование осуществлялось за счет кредитных средств Банка развития Беларуси.

Реконструированный участок расширили до уровня трассы первой категории. В каждую сторону оборудовано по две полосы, построены две развязки, уложено около 70 тыс. т асфальтобетона.

Необходимость реконструкции дорожного участка была обусловлена большой интенсивностью движения, в том числе грузового автотранспорта, на выезде из Минска. Сейчас здесь созданы более комфортные условия для водителей. Значительный объем строительных работ выполнен в сжатые сроки.