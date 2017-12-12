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Завершена реконструкция участка дороги Минск - Калачи - Мядель
Реконструкция автодороги Р58 Минск-Калачи-Мядель на участке между 14,2 и 19,6 км завершена в намеченные сроки, движение транспорта по ней открыто, сообщили
Реконструкция участка протяженностью 5,4 км предусматривалась в ходе реализации проекта по строительству второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Минска. Финансирование осуществлялось за счет кредитных средств Банка развития Беларуси.
Реконструированный участок расширили до уровня трассы первой категории. В каждую сторону оборудовано по две полосы, построены две развязки, уложено около 70 тыс. т асфальтобетона.
Необходимость реконструкции дорожного участка была обусловлена большой интенсивностью движения, в том числе грузового автотранспорта, на выезде из Минска. Сейчас здесь созданы более комфортные условия для водителей. Значительный объем строительных работ выполнен в сжатые сроки.
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Реконструированный участок расширили до уровня трассы первой категории. В каждую сторону оборудовано по две полосы, построены две развязки, уложено около 70 тыс. т...
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