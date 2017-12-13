Минэнергетики: Объем потребления электроэнергии составит 40 кВт.ч к 2020 году





Об этом сообщил заместитель министра энергетики Вадим Закревский. При этом прирост потребления электроэнергии составит 3 млрд кВт.ч.

"Ожидаемый объем к 2020 году по оптимистичному сценарию - около 40 млрд кВт.ч, то есть прирост составит 3 млрд кВт.ч относительно нынешнего года. В том числе надо будет набрать 2 млрд кВт.ч за счет реального сектора экономики, населения и 1 млрд кВт.ч - за счет мер превентивного характера, реализацию которых взяло на себя Министерство энергетики. Это безотлагательные упреждающие мероприятия, которые мы будем реализовывать на объектах. Речь идет о строительстве электрокотлов, то есть определенный объем электрической энергии будем направлять на теплофикацию, нагрев сетевой воды", - сказал Вадим Закревский.

В 2016 году объем электропотребления в Беларуси составил 36,3 млрд кВт.ч, по итогам 2017 года ожидается 37 млрд кВт.ч. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в 2019 году, с выходом на проектную мощность будет обеспечен рост предложения электрической энергии относительно спроса.

"Это позволит загрузить самые эффективные мощности, а неэффективные - законсервировать либо вывести из эксплуатации", - пояснил Вадим Закревский. Замминистра также подчеркнул, что потенциал производства электрической энергии в Беларуси огромный. "Необходимо обеспечить заинтересованность потребителей в использовании электроэнергии, сообщила БЕЛТА .

Различными программными документами, в том числе по программе "Комфортное жилье", мы стимулировали развитие распределительных электрических сетей с тем, чтобы обеспечить возможность подключения всех потребителей к электрической энергии", - сказал он.

