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Минэнергетики: Объем потребления электроэнергии составит 40 кВт.ч к 2020 году

14.12.2017 12:40 — Разное | Ежедневник  
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Минэнергетики: Объем потребления электроэнергии составит 40 кВт.ч к 2020 году

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Вадим Закревский. При этом прирост потребления электроэнергии составит 3 млрд кВт.ч.

"Ожидаемый объем к 2020 году по оптимистичному сценарию - около 40 млрд кВт.ч, то есть прирост составит 3 млрд кВт.ч относительно нынешнего года. В том числе надо будет набрать 2 млрд кВт.ч за счет реального сектора экономики, населения и 1 млрд кВт.ч - за счет мер превентивного характера, реализацию которых взяло на себя Министерство энергетики. Это безотлагательные упреждающие мероприятия, которые мы будем реализовывать на объектах. Речь идет о строительстве электрокотлов, то есть определенный объем электрической энергии будем направлять на теплофикацию, нагрев сетевой воды", - сказал Вадим Закревский.

В 2016 году объем электропотребления в Беларуси составил 36,3 млрд кВт.ч, по итогам 2017 года ожидается 37 млрд кВт.ч. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в 2019 году, с выходом на проектную мощность будет обеспечен рост предложения электрической энергии относительно спроса.

"Это позволит загрузить самые эффективные мощности, а неэффективные - законсервировать либо вывести из эксплуатации", - пояснил Вадим Закревский. Замминистра также подчеркнул, что потенциал производства электрической энергии в Беларуси огромный. "Необходимо обеспечить заинтересованность потребителей в использовании электроэнергии, сообщила БЕЛТА.

Различными программными документами, в том числе по программе "Комфортное жилье", мы стимулировали развитие распределительных электрических сетей с тем, чтобы обеспечить возможность подключения всех потребителей к электрической энергии", - сказал он.
 

 
 
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Об этом сообщил заместитель министра энергетики Вадим Закревский. При этом прирост потребления электроэнергии составит 3 млрд кВт.ч.

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