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Белорусские биатлонисты соревнуются в спринте. Мультимедийный онлайн TUT!

15.12.2017 16:06 — Разное | Tut.by  
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Третий этап Кубка мира по биатлону во французском Анси продолжится сегодня мужской спринтерской гонкой на 10 километров.


Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Наша команда выступит сегодня в усеченном составе. Ее представят Роман Елетнов (№ 37), Дмитрий Абашев (№ 52) и Антон Смольский (№ 93).

Основные фавориты получили следующие стартовые номера: Симон Шемпп (№ 11), Арндт Пайффер (№ 15), Тарье Бо (№ 16), Квентин Фийон-Майе (№ 19), Эрик Лессер (№ 22), Йоханнес Бо (№ 24), Мартен Фуркад (№ 31), Яков Фак (№ 34), Симон Эдер (№ 38), Юлиан Эберхард (№ 65), Антон Шипулин (№ 84).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Третий этап Кубка мира по биатлону во французском Анси продолжится сегодня мужской спринтерской гонкой на 10 километров.

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