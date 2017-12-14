Белорусские биатлонисты соревнуются в спринте. Мультимедийный онлайн TUT!

Третий этап Кубка мира по биатлону во французском Анси продолжится сегодня мужской спринтерской гонкой на 10 километров.



Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

Наша команда выступит сегодня в усеченном составе. Ее представят Роман Елетнов (№ 37), Дмитрий Абашев (№ 52) и Антон Смольский (№ 93).

Основные фавориты получили следующие стартовые номера: Симон Шемпп (№ 11), Арндт Пайффер (№ 15), Тарье Бо (№ 16), Квентин Фийон-Майе (№ 19), Эрик Лессер (№ 22), Йоханнес Бо (№ 24), Мартен Фуркад (№ 31), Яков Фак (№ 34), Симон Эдер (№ 38), Юлиан Эберхард (№ 65), Антон Шипулин (№ 84).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.