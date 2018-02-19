Пока последние «Пятьдесят оттенков» теряют хватку и падают с первого на третье место, премьерная картина «Черная пантера» поддерживает марвеловскую киновселенную и устанавливает сразу несколько рекордов. Кроме того, в топ-5 фильмов недели есть интересные новинки. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.
Киновселенная студии Marvel за одиннадцать лет, прошедших с момента выхода самого первого «Железного человека», разрослась до огромной империи. Так, в марвеловской франшизе вышел уже восемнадцатый и, что главное, тоже успешный фильм. Кинокомикс «Черная пантера» заработал с 12 по 18 февраля 124,3 тысячи рублей в Минске и занял первую строчку проката (в том числе американского бокс-офиса).
Сейчас у «Черной пантеры» есть несколько рекордов — лучший старт февраля (предыдущий был у «Дэдпула» два года назад), а также лучший рейтинг на Rotten Tomatoes для кинокомиксов (97%). Отметим, что фильм уже заработал во всем мире 361 млн долларов, так что не исключено, что его сборы в итоге превысят миллиард долларов.
С небольшим отрывом в сумме сборов следом идет еще одна премьера — российская спортивная драма «Лед». В центре сюжета история фигуристки Надежды Лапшиной. Из-за ошибки партнера она оказалась прикована к инвалидному креслу. Но судьба приготовила ей подарок — встать и вернуться на лед она сможет благодаря хоккеисту Саше, роль которого исполняет Александр Петров. Главные роли в картине также достались Аглае Тарасовой и Марии Ароновой.
По данным УП «Киновидеопрокат», в Минске фильм заработал 119,4 тыс. рублей, которых вполне хватило для второго места и победы над лидером прошлой недели.
Пока кинокритики западных изданий писали разгромные рецензии, у возглавлявшего рейтинг в прошлые выходные фильма «Пятьдесят оттенков свободы» не было шансов удержать первое место. Заключительная часть трилогии о болезненных отношениях миллиардера и бывшей студентки заняла только третью позицию, заработав 67,6 тыс. рублей в Минске. Впрочем, за первые недели проката картина уже собрала во всем мире 267 млн долларов, которых вполне достаточно, чтобы окупить 55-миллионный бюджет.
Также в рейтинге самых кассовых фильмов в столице еще одна премьера — российская комедия «Женщины против мужчин: Крымские каникулы». Правда, в Беларуси фильм получил название «Женщины против мужчин 2». Второй части о «крымских каникулах» нет как в афишах, так и в названии ленты. Почему так получилось, уже выясняла AFISHA.TUT.BY. А пока это 4-е место и еще 11,5 тыс. рублей в кассах Минска.
Замыкает топ-5 номинант на премию «Оскар» в шести категориях, обладатель четырех «Золотых глобусов», а теперь еще и премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». По итогам третьей недели проката в Минске фильм собрал 10,3 тысячи рублей.
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