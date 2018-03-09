Ушедших из дома минских подростков нашли в Орше

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушедшие из дома минские подростки Денис Юрханов и Анастасия Тарушкина найдены в Орше, сообщила БЕЛТА официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская.

"9 марта на вокзале в Орше горожане увидели и узнали по ориентировкам разыскиваемых подростков - Дениса Юрханова и Анастасию Тарушкину, после чего немедленно сообщили в милицию. Прибывшие сотрудники органов внутренних дел убедились, что это именно те подростки, которых ищут", - рассказала Екатерина Добровольская.

Как выяснилось, молодой человек и девушка хотели отправиться с этого вокзала в Смоленск, но не успели.

В настоящий момент подростки находятся в Минске и уже встретились с родителями.-0-