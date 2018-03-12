Роскомнадзор и МИД России пригрозили закрытием британских СМИ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров и официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявили, что готовы немедленно ответить на запрет телеканала Russia Today в Великобритании.

Заявление Жарова приводится на официальном сайте ведомства: «В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве».

Захарова заявила в эфире телеканала «Россия-1» , что в России не будет работать ни одно британское средство массовой информации, если Лондон введет санкции против Russia Today.