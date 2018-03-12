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Роскомнадзор и МИД России пригрозили закрытием британских СМИ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров и официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявили, что готовы немедленно ответить на запрет телеканала Russia Today в Великобритании.
Заявление Жарова
Захарова заявила в эфире телеканала
Сергей Скрипаль и его 33-летная дочь Юля
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров и официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявили, что готовы немедленно ответить на запрет телеканала Russia Today в...
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