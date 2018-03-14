Белстат отчитался о финансовых результатах белорусских организаций

Чистая прибыль организаций Беларуси в январе 2018 года составила 12 млн рублей, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, эта сумма в 48,4 раза меньше, сообщает сайт naviny.by , ссылаясь на Белстат.

Национальный статистический комитет опубликовал отчет о финансовых результатах работы организаций на 1 феврал 2018 года.

Убыточных организаций в январе нынешнего года стало меньше по сравнению с январем 2017-го на 22 единицы (было 1767, стало 1745).

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 9,4%, рентабельность продаж – 7,5%.

Прибыль от реализации выросла на 17,6% до 1 млрд 247,4 млн рублей. Рентабельность продаж и реализованной продукции осталась на уровне прошлого года и составила 9,4 и 7,5% соответственно.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг организаций страны в текущих ценах составила 16 млрд 522,5 млн рублей, или на 17,5% больше, чем в январе 2017 года.

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг в январе 2018 по сравнению с январем 2017 года увеличилась на 17,9% до 13 млрд 294 млн рублей.