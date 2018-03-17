«Девочки, не вздумайте отдаваться мужчине на первом свидании! Иначе вы никогда не построите крепких отношений!» — не устают повторять психологи и коучи. Отчасти с этим можно и нужно соглашаться, поскольку нередко мужчины ведут себя исключительно как потребители. Однако могут ли завязаться долгие отношения после интима на первом свидании? Да! И не только в сериале «Секс в большом городе».



kinopoisk.ru

Мы поговорили с женщинами, которые начинали свою историю любви с секса на первой встрече. О курортных романах на всю жизнь, воссоединении после долгих лет разлуки и замужестве в первый месяц знакомства — читайте на LADY.

Юлия: «У нас было целых три свадьбы»

«Я переехала в столицу, жила одна… Тепла и любви очень хотелось, поэтому я часто сидела на сайте знакомств. И совершенно случайно, как потом оказалось, нашла там своего мужа. Он жил в другой стране, мы начали переписываться, много общаться, но никто не собирался ехать друг к другу. Было просто общение ради общения. Но неожиданно он написал: „Приезжай ко мне в гости!“. Сделал мне визу на 3 месяца, и я приехала. Случилось это примерно через полтора месяца после нашего интернет-знакомства. По прилете он меня, конечно же, встретил. И у нас все случилось в первый же день! Не прошло и пяти месяцев после этого, как он сделал мне предложение. А еще через месяц мы сыграли свадьбу.

У меня не было никаких угрызений совести, и я ни разу не пожалела, что отдалась ему на первом свидании. Он мне настолько сильно нравился, что я уже ни о чем не думала. Мы вместе уже полтора года, из них год в браке. Сейчас у нас большие планы на дальнейшую жизнь — мы хотим много путешествовать и отдыхать, планируем детей. Мы, кстати, еще и обвенчались, а свадьбы были и у меня на родине, и у него. Целых три празднования! Я очень счастлива с ним и очень рада, что так получилось!»

Анастасия: «Полгода глазели друг на друга, потом я решилась и подошла первой»

«Мы с моим будущим мужем работали недалеко друг от друга. Каждый день обедали в одном и том же ресторане в одно и то же время. Где-то на протяжении 6 месяцев просто глазели друг на друга и улыбались, потом я все-таки решилась на первый шаг — подошла и попросила номер телефона. Этим же вечером позвонила ему, сразу же у нас наметилось свидание…

С того самого момента, как мы заговорили друг с другом и занялись сексом, мы не расстаемся уже 12 лет. В этом году у нас будет юбилей свадьбы — 10 лет совместной жизни. Как я говорю, у нас случилась та самая любовь-морковь и химия. Никогда не жалела и не желаю, что буквально сразу все у нас случилось. Я довольна своей жизнью рядом с этим мужчиной»



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Виктория: «Бросил меня, беременную, а через 7 лет нашел и признал дочь, сейчас живем душа в душу»

«С моим мужем мы познакомились на дне рождения общего друга. Всю ночь гуляли, тогда же прониклись симпатией друг к другу. Собственно говоря, там все и случилось. Три месяца не расставались днем и ночью, много гуляли, любили друг друга. Правда, в моем городе он был временно, поэтому через 3 месяца ему пришлось уехать. Позже я узнала, что беременна, сообщила ему — он очень испугался и буквально сразу же принял решение отказаться от меня и ребенка. И больше не общался со мной.

Я, конечно, сильно страдала и переживала, но ребенка хотела, не боялась рожать и воспитывать без него, девочка получилась все-таки от большой любви. Мои родители поддержали меня, я родила, его старалась выбросить из головы, но при этом поняла его решение — ему было всего 23 года тогда, совсем молодой.

Не видела его, пока дочке не исполнилось 7 лет. Он приехал в мой город, хотел увидеть хоть издалека дочь, а я не дала… Отказался — значит, не нужна. К тому же у меня на тот момент были отношения.

Но он не сдавался и приехал опять, когда дочке было на носу 13 лет. И закрутилось все, как при первом знакомстве! Любовь, свадьба, признание официальное дочки дочкой. Сейчас живем душа в душу, он о многом жалеет, а я даже рада, что так получилось.

Может, тогда по молодости ничего путного и не вышло бы, а сейчас мы оба взрослые люди, через многое прошли, научились ценить отношения, верить в судьбу. Собираемся еще родить, хотя этим летом дочке будет уже 20 лет! Сейчас мне 38, ему 43 — самое время только начинать жить!»

Ангелина: «Хотела только курортного романа, а получилось — нашла свою судьбу!»

«Со своим мужем я познакомилась по интернету. Поначалу мы просто переписывались и общались. А потом вместе с подругой я отправилась на курорт праздновать мой день рождения. Очень быстро выяснилось, что мы с моим другом по переписке находимся в одной стране. Решили, что это не случайное совпадение и нам нужно встретиться.

На встрече мы веселились и развлекались, тогда же все и произошло. Немного сумбурно. (Смеется.)

Но это обстоятельство никак не повлияло на наши отношения, и вот уже два года мы счастливы в браке, воспитываем прекраснейшего малыша! Причем на следующий день после нашей встречи и проведенной вместе ночи он сделал мне предложение. Я сейчас думаю, что хотела только курортного романа, а получилось — нашла свою судьбу!»



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Елена: «На первое свидание я пришла к нему в пижаме, и больше мы не расставались»

«Со своим мужем я познакомилась совершенно случайно: пришла к нему в офис читать лекцию. Торопилась скорее уйти, а он тогда пришел проверить, как все проходит. Столкнулись практически в дверях, словили всем известную „искру“, немного разговорились и выяснили, что у нас есть что-то общее. Не успела я доехать домой, как он меня нашел в соцсетях, написал, мы стали общаться. И буквально через 4 часа стало ясно, что это мой человек и что моя жизнь уже не будет прежней. Потом выяснилось, что он живет через дорогу от моего дома, и уже на следующее утро я была у него. Самое удивительное: я пришла к нему моментально, как проснулась — в пижаме и с пучком на голове. И суток не прошло с нашего знакомства, а я уже лежала в его постели. Сначала я переживала, что все случилось так быстро. Но сейчас мы живем вместе уже полгода, и с каждым днем я люблю его все больше и больше! Я счастлива, что так случилось. Как только я его увидела, когда мы назначили свидание в пижаме, я сразу доверилась ему. И ни одного дня не пожалела об этом! У нас прекрасные планы на жизнь, мы счастливы вместе!»