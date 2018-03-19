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Брест посетил известный французский пианист Оливье Мулен - фото

20.03.2018 16:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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В рамках дней Франкофонии, традиционно проходящих каждой весной по всему миру, в Беларусь приехал французский пианист Оливье Мулен. 19 марта музыкант провел мастер-класс для учащихся Брестского государственного музыкального колледжа им. Г. Ширмы, а 20 марта пианист выступил с сольным концертом в Брестской областной филармонии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54161.php

Брест посетил известный французский пианист Оливье Мулен - фото

На пресс-конференции, организованной перед мастер-классом, Оливье Мулен отметил, что очень рад посещению Беларуси и Бреста, в частности, ведь здесь особенно чувствуется влияние великих русских мастеров.

«В своих выступлениях сейчас я отдаю предпочтение произведениям Клода Дебюсси, и надеюсь, они будут интересны белорусской публике», – сказал Оливье Мулен.

На мероприятии также присутствовал Почетный консул Франции в Бресте Леонид Стаецкий.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54161.php

Брест посетил известный французский пианист Оливье Мулен - фото

«Вместе с Посольством Франции в Беларуси мы выбирали, кого пригласить в нашу страну в рамках дней Франкофонии, и остановились на кандидатуре Оливье Мулена. Его исполнительское мастерство высоко ценится как во Франции, так и в других странах Европы. Играя произведения времен барокко, Оливье Мулен как бы снова и снова проживает эту эпоху. Поэтому мы рады, что он согласился выступить в Беларуси», – подчеркнул Леонид Стаецкий.

21 марта Оливье Мулен будет играть в Минске на приеме в резиденции посла Франции по случаю «Goût de France» («Вкус Франции»).

Справка:

Французский пианист Оливье Мулен окончил Национальную Лионскую консерваторию (учился в классах Эрика Эдсека и Жери Мутье). Затем продолжил обучение в Зальцбургской консерватории «Моцартеум». Был преподавателем по классу фортепиано в Женевской музыкальной консерватории.

Сегодня известный музыкант выступает на самых престижных концертных площадках во Франции, среди которых Большой концертный зал Радио Франс, зал Гаво, зал Корто, концертный зал Лувра, Национальная опера в Лионе, монастырь якобинцев в Тулузе, Театр Варьете в Монако, Арсенал в Меце, а также за рубежом: в Германии, Австрии, Бельгии, Бразилии, Китае, Южной Корее, Испании, Японии, Мексике, Норвегии, Португалии, Словакии, Швейцарии, Турции.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В рамках дней Франкофонии, традиционно проходящих каждой весной по всему миру, в Беларусь приехал французский пианист Оливье Мулен. 19 марта музыкант провел...
 
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