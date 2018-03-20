Героем проекта БЕЛТА стал труженик Дубровенщины





Билборды «Сэрцам адданыя роднай зямлi» с портретами профессионалов своего дела начали появляться на улицах белорусских городов. Серия плакатов с изображением людей труда — новый проект БЕЛТА.

Героями проекта стали 28 человек — по четыре от каждой области и Минска. Учителя, врачи, водители, работники сельхозпредприятий и представители других профессий, которые ежедневным трудом демонстрируют преданность делу и родной земле, теперь будут еще и служить примером для всех белорусов.

Мы горды тем, что среди других заслуженных тружеников страны этой чести удостоин водитель ОАО «Якубово-Агро» Александр Батян.

По материалам БелТА