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Героем проекта БЕЛТА стал труженик Дубровенщины

21.03.2018 — Разное | Новости Дубровно. Днепровская правда.  
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Героем проекта БЕЛТА стал труженик Дубровенщины

Билборды «Сэрцам адданыя роднай зямлi» с портретами профессионалов своего дела начали появляться на улицах белорусских городов. Серия плакатов с изображением людей труда — новый проект БЕЛТА.
Героями проекта стали 28 человек — по четыре от каждой области и Минска. Учителя, врачи, водители, работники сельхозпредприятий и представители других профессий, которые ежедневным трудом демонстрируют преданность делу и родной земле, теперь будут еще и служить примером для всех белорусов.
Мы горды тем, что среди других заслуженных тружеников страны этой чести удостоин водитель ОАО «Якубово-Агро» Александр Батян.
По материалам БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Билборды «Сэрцам адданыя роднай зямлi» с портретами профессионалов своего дела начали появляться на улицах белорусских городов. Серия плакатов с изображением
 
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