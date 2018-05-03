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Экс-вокалист Deep Purple попал в Минске в больницу
Джо Линн Тернер, 66-летний экс-вокалист группы Deep Purple, госпитализирован в Минске.
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Другие подробности пока неизвестны.
Напомним, что Линн Тернер заменил Иэна Гиллана в группе Deep Purple, однако в 1992 году из-за творческих разногласий был уволен. В 2012-м году музыкант заявил, что собирается переехать в Минск вслед за своей белорусской супругой — юристом-международником Майей Козыревой.
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Джо Линн Тернер, 66-летний экс-вокалист группы Deep Purple, госпитализирован в Минске.
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