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Белорус выиграл в покер более 2,55 млн долларов
Известный белорусский игрок в покер
На прошедшем в Черногории мэйн-ивенте Triton Super High Roller наш соотечественник сорвал банк в 20 млн гонконгских долларов (более 2,55 млн долларов США).
Это самый крупный выигрыш в карьере белоруса.
На сегодняшний день общий карьерный выигрыш Бодяковского в офлайн-турнирах превысил 9 млн долларов США.
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Известный белорусский игрок в покер Никита Бодяковский вновь отметился приличным выигрышем.
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