Белорус выиграл в покер более 2,55 млн долларов

Известный белорусский игрок в покер Никита Бодяковский вновь отметился приличным выигрышем.





На прошедшем в Черногории мэйн-ивенте Triton Super High Roller наш соотечественник сорвал банк в 20 млн гонконгских долларов (более 2,55 млн долларов США).

Это самый крупный выигрыш в карьере белоруса.

На сегодняшний день общий карьерный выигрыш Бодяковского в офлайн-турнирах превысил 9 млн долларов США.