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Тема недели: Форум «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех»

25.05.2018 — Разное | Радзiма  
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Форум «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех» проходит в Минске 23-25 мая. Его организатором выступила экспертная инициатива «Минский диалог». Мероприятие должно положить начало ежегодному открытому и масштабному диалогу между ведущими экспертами из Восточной Европы, Европейского союза, России, США и Китая. Минск предоставляет качественно новую площадку для дискуссий о настоящем и будущем региональной и международной безопасности.

В нынешнем форуме принимают участие 350 экспертов и официальных лиц более чем из 40 стран. Среди спикеров – генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель помощника генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, экс-генсекретарь ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря Майра Мора, экс-председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.

24 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в форуме.

Значимость Минска как удобной переговорной площадки возрастает – Лукашенко

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех».

«Не случайно это мероприятие проходит в Минске. Здесь уже традиционно представители различных стран и регионов планеты могут в абсолютно спокойной обстановке и полной безопасности обсуждать абсолютно любые, даже самые острые, вопросы. Благодаря многовекторной внешней политике страны, уважению к иностранным партнерам, устойчивому социально-экономическому развитию нашего государства возрастает его значимость как удобной площадки для любых переговоров», – заявил глава государства.

Он отметил участие в конференции экспертов, ученых и представителей стран Западной и Восточной Европы, России, США и Китая. «Это подтверждает глобальность рассматриваемых вами проблем. Ведь речь идет о концептуальных аспектах международной безопасности, конкретных «горячих» и «замороженных» конфликтах», – сказал Александр Лукашенко.

По его словам, минская экспертная площадка призвана способствовать обмену мнениями, аргументированной дискуссии и началу диалога, дефицит которого отчетливо ощущается в международных отношениях.

«Любой здравомыслящий человек подтвердит, что сегодня нет более важного вопроса, чем сохранение мира и обеспечение его устойчивого развития. Поэтому важно выработать и представить политикам четкие предложения, как это сделать с соблюдением интересов всех сторон. Еще лучше, если ваши идеи будут воздействовать на широкое общественное сознание. Для многих людей очевидно, что с момента окончания холодной войны европейская архитектура безопасности еще не переживала столь глубокого системного кризиса», – подчеркнул белорусский лидер.

Президент напомнил, что Беларусь внесла инициативу о необходимости начала нового масштабного международного диалога по вопросам безопасности, который должен быть направлен на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях государств на общем пространстве Евроатлантики и Евразии. «Не имеет значения, как он будет называться – Новый Хельсинкский процесс, «Хельсинки-2″ или еще как-то. И не важно, где он будет проходить. И совсем не важно, кто тут инициирует этот процесс. Мы все должны его инициировать, потому что мир дороже всего. Важно, чтобы такой диалог начался и его результатом стало реальное укрепление международной безопасности», – отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко: современные международные отношения напоминают ситуацию перед Первой мировой

«Крупным геополитическим игрокам пора задуматься о состоянии современных международных отношений, которые уж очень напоминают ситуацию перед Первой мировой войной, – сказал глава государства. – В числе ее причин Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал «зыбкость фундамента» отношений между великими державами, а также «отсутствие воли и инструментов для формирования доверия и мирного баланса интересов». Тот период он охарактеризовал как «ужасающую историю несостоятельности элит, в том числе военных и дипломатических».

Александр Лукашенко считает, что некоторые политики уже забыли и ужасы Второй мировой войны, закончившейся не так давно.

«Великие державы, призванные быть надежными гарантами стабильности, сегодня не могут прийти к единому мнению ни по одному из серьезнейших вопросов. С одной стороны, они говорят о важности сохранения архитектуры современной безопасности, а с другой – не оставляют попыток обойти вето в Совбезе ООН», – констатировал Президент.

Александр Лукашенко выразил обеспокоенность прежде всего отсутствием гарантий недопущения масштабного вооруженного конфликта, пусть даже непреднамеренного. В условиях нынешних глобальных геополитических и экономических трансформаций в мире принципиальные противоречия между государствами накапливаются и принимают острую форму.

«На авансцену вновь выходит стратегическое соперничество, конкуренция между ведущими странами. Снова, пусть и под благовидными предлогами, они делают ставку на силу, в том числе военную, как один из видов продвижения своих интересов. Прямое и косвенное нарушение международного права, пренебрежение им становится пугающей практикой, которая оправдывается аналогичными действиями оппонентов», – заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что между Западом и Россией набирают обороты санкционное и информационное противоборство, торговые войны. Нагнетается ситуация между США, ЕС и Россией, во что вовлекают и Китай. Активно раскручивается маховик гонки вооружений.

Президент отметил, что важнейшим отличием сегодняшней ситуации является непредсказуемость, когда даже так называемые красные линии уже никого не останавливают.

Кроме того, наряду с беспрецедентным ростом терроризма и числа региональных конфликтов, мощными социально-экономическими дисбалансами, фундаментальными угрозами демографического и экологического характера появляются новыми «мутировавшие» вызовы. В частности, глава государства упомянул электронные и цифровые методы, которые используются в политической борьбе и медиапространстве, кибервоздействие, ставшее фактором всеобщей уязвимости.

«Даже большой спорт, включая Олимпийские игры, бывшие некогда символом примирения, вновь становится разменной монетой в политических играх. Мы даже успели забыть о таком виде противостояния», – сказал Президент.

Лукашенко: Европа может показать пример в решении вопросов между Востоком и Западом

«Если сегодня великие державы не могут договориться между собой, то это не означает, что все остальные страны должны сидеть молча и ждать их указаний. Убежден, что Европа может и должна показать пример в решении вопросов, существующих между Востоком и Западом. Стать местом урегулирования злободневных проблем. Прежде всего таких, как украинский кризис», – заявил глава государства.

По словам Президента, совершенно очевидно, что многие прежние рецепты глобального и регионального управления, преодоления конфликтов и естественных противоречий уже не годятся. «Они часто не срабатывают, а новые еще не выработаны. К сожалению, в этих условиях мировые игроки не готовы к остановке спирали конфронтации и даже к компромиссам. Мы видим, что ни одна международная проблема реально не решается», – констатировал Александр Лукашенко.

В этой связи он привел ряд примеров: Ближний Восток, Сирия, Украина. Непросто складывается обстановка вокруг Северной Кореи. «Опять закручивается опасный узел вокруг соглашения по иранской ядерной программе. Показательно, что не только Россия, наш союзник, но и Евросоюз видят угрозы для безопасности в этом регионе в связи с нарушением имеющихся договоренностей», – отметил глава государства.

«И нам, Беларуси, и многим странам Центральной и Восточной Европы, представители которых здесь присутствуют, грозит оказаться на линии цивилизационного разлома. Уверен, что такая перспектива названным мною странам неприемлема. Уже является очевидной взаимосвязь, казалось бы, далеких конфликтов в других регионах мира и нелегальной миграции, а также угрозы терроризма в Европе. Ведь безопасность из абстрактного понятия стала конкретным, осязаемым явлением, а ее отсутствие в любой момент может затронуть каждого из нас», – сказал белорусский лидер.

Лукашенко: Беларусь не с Россией против Европы и не с Европой против России

«Беларусь – суверенное государство и четко осознает свое положение на международной оси координат. Мы не с Россией против Европы и не с Европой против России и всего Востока. Для нас в принципе неприемлем вопрос, с кем мы, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Просто наше положение дает ответ на этот вопрос. Мы это место жительства белорусского народа не выбирали – так Господь определил. Отсюда наша и внешняя политика, и позиция вообще».

Президент обратил внимание, что союзнические отношения Беларуси с Россией, ориентация на интеграцию в формате Евразийского экономического союза ни в коей мере не ущемляют интересов стран Европы. И наоборот – развитие отношений с ЕС, США, Западом не противоречит динамике тесного взаимодействия на Востоке, а служит созданию зоны доверия.

«Внешнеполитические инициативы Беларуси широко и абсолютно известны. Это продвижение идей партнерства интеграционных объединений в Большой Европе, обновление общеевропейского диалога по укреплению безопасности и сотрудничества. Они являются логичным выражением объединительной повестки дня, которую Минск предлагает другим членам мирового сообщества», – сказал глава государства.

Лукашенко: Беларусь не рвется в миротворцы, но конфликт в Украине нужно ликвидировать как можно раньше

«В последнее время нас начинают упрекать, что мы якобы рвемся в миротворцы. Мы никуда не рвемся. У нас своих проблем больше, чем достаточно. Но я уже сказал о нашей заинтересованности в спокойствии в Украине. Если в Украине не будет мира, будет жарко не только нам, но и всем вам. Этот конфликт как можно раньше нужно не просто погасить – ликвидировать. И в этом вы можете на нас рассчитывать. Мы сделаем все, о чем договорятся конфликтующие стороны», – заявил Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что на Донбассе продолжают гибнуть ни в чем не повинные мирные жители, до сих пор полностью не выполнен ни один пункт минских соглашений.

«Украина – не просто наш сосед. Как и россияне, это братский нам народ. Мы за короткий промежуток времени приняли у себя более 150 тыс. украинских переселенцев и их семей. Помогаем им в трудоустройстве, медобслуживании, социальной и психологической адаптации. Оказываем гуманитарную помощь людям по обе стороны «линии размежевания» на Донбассе, – отметил белорусский лидер. – В каком бы формате не проходили переговоры – «нормандском», трехсторонней контактной группы, двустороннем «Волкер – Сурков», – стороны всегда могут рассчитывать на содействие Беларуси».

Президент убежден, что единственный путь урегулирования любых международных споров – отказаться от эмоций, накопившихся обид, предрассудков, предубеждений, взаимных обвинений и вернуться к диалогу.

Для Беларуси одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический – Лукашенко

«Для Беларуси одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический. Этот компонент должен лежать в основе всего. Будет развиваться экономика в государствах, будут иметь люди рабочее место, а следовательно, и хоть какие-то доходы для того, чтобы удовлетворить свои потребности и своей семьи, – будет мир. Этот подход мы целенаправленно продвигаем на всех уровнях, включая ОБСЕ», – сказал Александр Лукашенко.

Президент считает, что для обеспечения неконфронтационного и устойчивого развития региона на фоне растущего геополитического противостояния многие государства недооценивают реализацию многоуровневых интеграционных проектов.

«Находясь на стыке Евразийского и Европейского союзов, Беларусь особо заинтересована в их взаимном сближении. Нужно переходить от абстрактных разговоров к конкретному взаимодействию. Точек соприкосновения чрезвычайно много: в экономике, энергетике, экологии, гуманитарном сотрудничестве, транспорте, логистике, в борьбе с нелегальной миграцией, трансграничной преступностью, наркоманией, торговлей людьми и так далее», – привел примеры глава государства.

Именно через них шаг за шагом может выстраиваться модель сближения двух крупнейших интеграционных образований и нарабатываться взаимное доверие, убежден Александр Лукашенко. «Полагаем, что это несет огромные выгоды для всего континента – от Атлантики до Тихого океана», – заметил он.

«Не должны появляться новые разделительные линии, а урегулирование затяжных конфликтов может происходить посредством многостороннего экономического сотрудничества. Такую логику необходимо противопоставлять тем, кто распространяет мнение, что Запад и Восток не нужны друг другу», – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что странам надо снова научиться слушать и слышать аргументы друг друга, быть готовыми к разумным компромиссам.

«Говорю и о российских, и о европейских, американских, китайских партнерах. О больших и малых странах, ближних и дальних соседях», – добавил белорусский лидер.

Формат диалога в ОБСЕ необходимо постепенно расширять – Лукашенко

«Сегодня реальностью стал мир многополярный. Возросло влияние других, неевропейских регионов. Необходимо постепенно расширять формат диалога в рамках ОБСЕ. Привлекать к нему таких игроков, как Индия, Япония и, конечно, Китай, который благодаря реализации своей инициативы «Один пояс и один путь» постепенно превращается в фактор европейской политики, как бы кому-то этого не хотелось», – отметил Александр Лукашенко.

По его словам, сейчас как никогда велика потребность в государствах-единомышленниках, заинтересованных в конструктивном обсуждении всего комплекса накопившихся проблем.

Президент констатировал, что при кризисе сферы безопасности, усилении конфронтации и практически полном отсутствии доверия возможности дипломатии существенно ограничены. Их критически мало.

«Одной из действенных площадок для диалога является ОБСЕ, которую необходимо совместно поддержать, если хотите – реанимировать. Многие уже забыли, что такое ОБСЕ. Мы видим усилия в этом направлении генерального секретаря Гремингера, а также нынешнего итальянского председательства в ОБСЕ. Но и они в одиночку ничего не сделают, им нужна поддержка», – заметил глава государства.

Беларусь готова к активному взаимодействию с руководством, исполнительными структурами и институтами этой организации, итальянским председательством, со всеми государствами-участниками, разделяющими эти подходы. «Мы говорим на одном языке в духе Хельсинки», – заявил Александр Лукашенко.

Президент убежден, что такой диалог, сколько бы времени он ни потребовал и какие бы формы ни принимал, в конечном итоге приведет к формированию новых конструктивных отношений в регионе ОБСЕ.

«Уже сегодня видно, что эта работа будет трудной, долгой и потребует консолидации наших усилий. Но мы можем и должны опираться на этом пути на позитивный опыт Хельсинкского процесса, который действительно решил много международных вопросов. Однако следует освободиться от иллюзий и избежать ошибок при адаптации и развитии этого процесса на нашем пространстве. Его не надо воспроизводить автоматически», – считает белорусский лидер.

Лукашенко призывает средние и малые страны не играть роль статистов в мировой политике

«В силу непримиримости позиций ключевых игроков именно средние и малые страны получают уникальную возможность инициировать предложения по диалогу и мерам доверия. Необходимо ею воспользоваться, а не играть роль статистов или союзников по военно-политическим блокам, таким как НАТО или ОДКБ, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Нужно в хорошем смысле нарушить монополию диалога по этим вопросам только между большими странами».

Более ответственную позицию следовало бы занять и НАТО, считает Президент. «Многие проблемы, с которыми мы столкнулись сегодня, были вызваны расширением НАТО на восток, – заметил глава государства. – Я имею право это сказать, потому что это все было на моих глазах – на глазах первого Президента Беларуси».

Александр Лукашенко также прокомментировал предпринимаемые отдельными политиками действия, которые могут негативно влиять на ситуацию в мире. «Мы, часто наблюдая некоторые телодвижения, порой неуклюжие, мировых политиков крупных прежде всего государств, пытаемся понять мотивы их поступков. Мне кажется, что некоторые из них полагают: «Вот сегодня я что-то сказал или скажу, неважно как, – завтра это все уйдет, можно открутить, отвинтить, вернуть время обратно». Самая большая ошибка этих политиков в том, что сегодня сказал – завтра сделал, думая о том, что это не приведет к какому-то глобальному кризису. Но в политике и жизни так: сказал, сделал – назад вернуть невозможно», – обратил внимание Президент.

«Поэтому прежде чем говорить и предпринимать, казалось бы на первый взгляд, незначительные шаги в том или ином направлении, надо думать, что сказать, а самое главное – что сделать. И понимать, что любой шаг может привести к таким последствиям, которые все больше и дальше будут втягивать не только тебя, но и многие народы в неприемлемый для мира процесс, – подчеркнул белорусский лидер. – К сожалению, мы, политики, очень заболели этой страшной болезнью».

«Вы – эксперты, вы – не простые люди. Вы люди, которые формируют подобное и прочие мнения политиков. Вы не просто влияете на политиков, вы им в руки даете не только тексты выступлений, но и суть той политики, которую они и их страны проводят. Настало ваше время подумать о том, как будет развиваться наша планета не только завтра, но и в перспективе», – заявил глава государства.

Лукашенко призывает хранить мир и приглашает в Минск представителей любых политических взглядов

Глава государства отметил, что все, о чем говорили на конференции представители разных сторон, является правдой. «Это факт. Никуда не денешься. И если мы будем лоб в лоб настаивать на том, что было сказано, – не найдем решения ни одной проблемы. Трудно отодвинуть, вынести за скобки или подвести черту под тем, что сказано и что было. Но надо. Может быть, вынести многое за скобки и определить те точки, где мы можем найти соприкосновение и получить результат», – сказал он.

«Вот в этом направлении приезжайте в Минск в любое время с любыми политическими убеждениями. Вам казалось, что в Минск нельзя приехать, потому что здесь не терпят альтернативной точки зрения. Вы будете «приятно разочарованы», побывав здесь, особенно те, кто в первый раз. Здесь как раз не проводят совещание, если нет различных и даже альтернативных точек зрения. Приезжайте, обсуждайте. Если с моей стороны что-то нужно будет для этого – скажите. В направлении мира я готов идти», – заявил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что главное – сохранить мир.

«Мы убеждаем друг друга, как хорош мир, как важно, чтобы этот мир был. Вот вы сейчас выйдете на улицу и посмотрите вокруг: природа, солнце, воздух хороший, люди довольны, что спокойно и мирно. Я говорю не только про Беларусь, а про любую страну. Неужели это хочется кому-то разрушить? Зачем, чтобы снова миллионы людей погибали? Все этим сказано. Давайте сохраним это», – призвал белорусский лидер.

По его словам, многие уже забыли, что такое война, и в мире остается все меньше свидетелей тех событий. «Ну, так давайте будем верить тем, кто еще остался жив и говорит об этой войне, как об ужасе и трагедии. И не допустим ее. Мир настолько хрупкий, что один неверный шаг и полыхнет страшная война. И там уже никто не будет говорить о причинах, кто виноват… Мы будем убивать друг друга. Зачем, ради чего?», – поставил вопрос глава государства.

«Давайте будем жить, растить детей, образование им давать хорошее, будем творить. Вот и все. И в этом направлении надо делать шаги, а не вспоминать, кто что сделал и кто куда двинулся. Давайте уйдем от этого и сделаем конкретные шаги», – добавил Президент.

Гремингер призывает придать политический импульс минским соглашениям

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, выступая на форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», призвал придать политический импульс минским соглашениям.

Томас Гремингер назвал кризис в Украине самой большой проблемой в регионе и призвал вместе работать над ее решением. «Нам нужно запустить политический импульс, чтобы помочь дальше двигаться минским соглашениям, – сказал он. – В рамках заседания нормандской четверки можно сделать так, чтобы начать двигаться в правильном направлении».

Генсек ОБСЕ выразил уверенность, что организация со временем сможет представить удобную платформу для диалога, и в этой связи отметил, что ОБСЕ  нужно подумать о «Хельсинки-2″.

В целом генсек призвал все государства к диалогу, без которого не получится сделать шаг вперед и преодолеть растущий скептицизм по отношению с существующему порядку. Без этих усилий, убежден он, можно загнать себя в ситуацию, из которой сложно выйти.

Бордюжа отмечает активную позицию Беларуси в поиске выхода из сложного положения в Восточной Европе

Николай Бордюжа, занимавший в 2003-2017 годах пост генерального секретаря ОДКБ, выступая на форуме «Минского диалога», отметил активную позицию Беларуси в поиске выхода из сложного положения в Восточной Европе.

«Беларусь опять берет на себя ответственность за организацию работы по поиску выхода из создавшегося очень сложного положения в Восточной Европе», – отметил Николай Бордюжа. Он обратил внимание, что Минск не первый раз становится площадкой для поиска решений очень сложных внешнеполитических проблем, в том числе таких, как ситуация с Нагорным Карабахом, на Донбассе.

Николай Бордюжа выразил убежденность, что для снижения напряженности в Восточной Европе «все вовлеченные стороны должны проявить подлинную политическую волю». Он подчеркнул также, что с позиции силы или превосходства изменить ситуацию в Восточной Европе к лучшему не получится.

Беларусь стремится к полной прозрачности при проведении военных учений – представитель НАТО

Беларусь стремится обеспечивать полную прозрачность при проведении военных учений. Об этом заявил заместитель помощника генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай на форуме «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех» в Минске.

Белорусская сторона стремится к снижению напряженности, работает над тем, чтобы улучшить диалог. «Нужно всячески содействовать прозрачности, когда идет речь о проведении военных учений. Беларусь полностью соответствует букве и духу закона в этом смысле, – сказал Джеймс Аппатурай. – НАТО соответствующим образом реагирует на такие стремления».

Представитель альянса призвал вернуться к прозрачности и предсказуемости по военным вопросам. Он высказал точку зрения, что реальное улучшение ситуации в Восточной Европе напрямую зависит от улучшения отношений между Западом и Востоком, между Россией и НАТО, в частности. «Регион получил бы преимущество от этого», – убежден Джеймс Аппатурай.

 
Теги: Минск
 
 
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Форум «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех» проходит в Минске 23-25 мая. Его организатором выступила экспертная инициатива «Минский...
 
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