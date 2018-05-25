С республиканского конкурса профмастерства WorldSkills Belarus учащиеся Кореличчины привезли 2 медали





25 мая были подведены итоги 3 конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018. Учащиеся и эксперты Мирского художественного профессионально-технического колледжа стали победителями этого престижного конкурса!

22–23 мая 2018 г. в г. Минске состоялся III Республиканский конкурс профессионального мастерства «WorldSkills Belarus 2018». Конкурс проходил по стандартам международного движения WorldSkills International и объединил соревнования по 37 профессиям в таких областях, как технологии строительства, производственные и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, транспорт и логистика, социальные и персональные услуги, творческие профессии и мода. В конкурсе приняли участие более 300 учащихся, студентов, молодых рабочих со всех регионов страны.

Торжественные церемонии открытия и закрытия состоялись 21 и 24 мая в спортивном комплексе «Велодром» МКСК «Минск-арена»

Соорганизаторами и партнерами чемпионата являются Министерство образования и Министерство промышленности Республики Беларусь, а также отечественные и зарубежные производители и поставщики оборудования, материалов, инструмента: ОАО «Интеграл», компания «MAV», СЗАО «БЕЛДЖИ», «АМКОДОР», «ОДО БелСваМО»; представительства компаний Festool, Festo, Bosh, DMG Mori, Твинг-М, IEK, Knauf, Estel в Республике Беларусь и др.,

Учащийся группы 176 «Р» нашего колледжа Черник Евгений занял 2 место в компетенции «Производство мебели» (эксперт — мастер производственного обучения колледжа И.И.Лесько), а учащийся группы 6 ПГС Шатов Денис завоевал 3 место в номинации «Сухое строительство и штукатурные работы» (эксперт — мастер производственного обучения колледжа Н.В.Отцецкая)





Мы все очень гордимся успехами ребят и искренне поздравляем победителей престижного форума!

Константин ПЕТРИМАН, заместитель директора Мирского ХПТК.