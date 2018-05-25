В Слониме проходит фестиваль «Полонез-2018»





Приветственные слова присутствующим сказал также председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич:

- Этот фестиваль – уникальный проект, направленный на сохранение и приумножение культурного наследия. С каждым годом расширяется география участников, растет количество творческих коллективов. И, безусловно, он играет важную роль в отношениях между белорусским и польским народами.









Торжественную часть сменило костюмированное шествие, которое прошло по центральным улицам города, там, где когда-то находилась рыночная площадь, и выставляли свои товары ремесленники. На этот раз они снова выставили лотки с товаром – и подзывали посетителей под веселый наигрыш народного коллектива. Не спеша процессия подошла к Слонимскому центру культуры и отдыха, где и стартовала конкурсная программа.











Леонарда Ревковская, стоявшая много лет назад у истоков фестиваля, не скрывает своего счастья:

- Я обычная, рядовая полька. Много лет назад мне пришла идея создать этот фестиваль. Поначалу это были скромные праздники, которые мы организовывали своими силами, но когда к процессу подключился Слонимский райисполком, мероприятие получило совсем новый размах и звучание. Более того, музыкальный коллектив из Варшавы, который неоднократно принимал участие в нашем «Полонезе», по нашему примеру 4 года назад организовал свой «Полонез» - только уже в Польше.









Улыбка – и на лице художественного руководителя хорового коллектива «Kloczewiacy» из города Клочев. В Слоним она приехала впервые после того, как в социальной сети получила приглашение от Леонарды Ревковской. Специально для фестиваля коллектив народной песни разучил произведение в ритмах полонеза:

- Я сама родом из Барановичей. Поэтому Беларусь для меня – это родные места. Я очень рада побывать здесь. Особенно хочу отметить высокий уровень организации фестиваля и красоту Слонима.









В зрительном зале Слонимского центра культуры и отдыха – аншлаг. На сцене - песни сменяются танцами, струнные мотивы, аккордеонными переборами. Фестиваль – в разгаре.