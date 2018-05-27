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Белорусы выиграли бронзу в микст-эстафете на этапе КМ по современному пятиборью в Болгарии
Белорусские пятиборцы Ярослав Радюк и Ирина Просенцова стали бронзовыми призерами в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусский дуэт удачно начал выступление в фехтовании, где показал третий результат, важные очки атлеты также заработали в плавании и конкуре. В итоге перед заключительным видом пятиборья (кросс и стрельба) Ярослав Радюк и Ирина Просенцова разместились на четвертой строке протокола. Стартовый отрезок дистанции оказался для белорусов не слишком удачным. Однако завершавшему эстафету Ярославу Радюку удалось уверенно пройти оставшиеся огневые рубежи и переместиться на третью строку итоговой таблицы эстафеты.
Победу в миксте одержал дуэт из Чехии Ян Куф / Элишка Пржибылова. Второе место у представителей Египта Ахмеда Эль-Гэнди и Салмы Абдельмаксуд.
В индивидуальных видах среди белорусов наиболее высокий результат показал Илья Полозков, который завершил выступление на этапе Кубка мира восьмым.
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Белорусские пятиборцы Ярослав Радюк и Ирина Просенцова стали бронзовыми призерами в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Софии.
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