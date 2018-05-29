В Минске прошел съезд Союза молодежи Беларуси

В Минске прошел съезд Белорусского республиканского союза молодежи. В столицу приехали студенты, молодые специалисты и военнослужащие. Активисты подвели итоги работы за три года, наметили стратегию развития, а также наградили отличившихся, передает «МИР 24»

Приветствие участникам направил президент Александр Лукашенко. Его слова озвучила с трибуны глава администрации президента Наталья Кочанова.

«БРСМ объединяет в своих рядах тысячи талантливых, энергичных, любящих Беларусь граждан. Союз стал надежным партнером государства в проведении молодежной политики, достойно продолжает и развивает лучшие традиции нашего народа. Реализуемые вами проекты направлены на формирование у молодого поколения таких качеств, как ответственность, трудолюбие, патриотизм, уважение к истории родной земли», – передала слова президента Наталья Кочанова.

Съезд Белорусского республиканского союза молодежи в этом году собрал около трех тысяч участников.