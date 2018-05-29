Очередное заседание контактной группы по Украине прошло в Минске

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В Минске прошло очередное заседание Трёхсторонней контактной группы. За последнее время в ситуации на востоке Украины наметились тревожные тенденции.

Несмотря на гарантии безопасности, нарушения режима прекращения огня продолжаются. Спецпредставитель ОБСЕ в очередной раз призвал стороны к скорейшему разведению сил. Рабочая группа по гуманитарным вопросам продолжила обсуждать темы обмена пленными, условия их содержания, а также поиска пропавших без вести. Во время летних каникул особое внимание – безопасности детей.

Несмотря на то, что обстановки на востоке Украины остаётся сложной, альтернативы минским соглашениям нет. Это подтвердили и многочисленные эксперты на форуме «Минский диалог», который состоялся на прошлой неделе. Столица Беларуси в очередной раз подтвердила статус миротворческого центра. И речь не только о контактной группе по Украине и «нормандской четвёрке». Ближний Восток, Сирия, Северная Корея. И участники «Минского диалога» – в форуме принял участие и Президент Беларуси – стремятся сделать Восточную Европу регионом сотрудничества, а не конфронтации. Александр Лукашенко в своём выступлении призвал к конструктивным переговорам по важнейшим мировым проблемам и подтвердил, что Минск всегда готов предоставить площадку для диалога представителям разных политических сил и взглядов.