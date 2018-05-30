ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Удача в придачу»: призы получили счастливчики 70-го тура

31.05.2018 22:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Каждый вторник в игре «Удача в придачу!» «Евроопт» разыгрывает три автомобиля и квартиру в Минске. 29 мая – не исключение. Своих обладателей нашли призы юбилейного 70-го тура. Квартира и три автомобиля достались покупателям, совершившим покупки в магазинах торговой сети на прошлой неделе.

На месте минчанина Ивана Кузьменко оказаться, пожалуй, мечтает каждый. Стать обладателем 50-й юбилейной квартиры в престижном районе столицы помогла шоколадка для жены. Победитель работает начальником ГАИ Минского района, в семье двое сыновей. Теперь задумаются и о третьем!

Фортуна заглянула ещё к трём счастливчикам. Всего в седьмой раз суперприз достаётся сотруднику «Евроопт». Белый внедорожник теперь принадлежит Валентине Петкун из агрогородка Ахремовцы Витебской области. Победительница работает контролёром-кассиром.

Вместе с минчанкой Еленой Дорониной выигрышу радовалась вся палата одной из столичных больниц. Победительница даже уговорила врачей перенести операцию на день, чтобы получить ключи от своего нового автомобиля.

И, чтобы убедиться в выигрыше, поспешила в студию «Удачи в придачу!». Об автомобиле всегда мечтала и, будучи на пенсии, решительно настроена получить права и сесть за руль белоснежного внедорожника.

И ещё более 30 тысяч денежных призов нашли своих обладателей. Игра продолжается. И шанс пополнить ряды счастливчиков есть у каждого. Во вторник, 5 июня, все игровые коды, полученные за покупки с 28 мая по 3 июня, будут претендовать на призы 71-го тура. Розыгрыш суперпризов (трёх внедорожников и квартиры в столице) – в 18:20 в прямом эфире ОНТ, и более 30 тысяч денежных призов – в 19:00 на сайте evroopt.by. Обычные покупки могут изменить и вашу жизнь. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Каждый вторник в игре «Удача в придачу!» «Евроопт» разыгрывает три автомобиля и квартиру в Минске. 29 мая – не исключение. Своих обладателей нашли призы...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС запускает коммуникационную кампанию о сотрудничестве с Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика