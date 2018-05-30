«Удача в придачу»: призы получили счастливчики 70-го тура

Каждый вторник в игре «Удача в придачу!» «Евроопт» разыгрывает три автомобиля и квартиру в Минске. 29 мая – не исключение. Своих обладателей нашли призы юбилейного 70-го тура. Квартира и три автомобиля достались покупателям, совершившим покупки в магазинах торговой сети на прошлой неделе.

На месте минчанина Ивана Кузьменко оказаться, пожалуй, мечтает каждый. Стать обладателем 50-й юбилейной квартиры в престижном районе столицы помогла шоколадка для жены. Победитель работает начальником ГАИ Минского района, в семье двое сыновей. Теперь задумаются и о третьем!

Фортуна заглянула ещё к трём счастливчикам. Всего в седьмой раз суперприз достаётся сотруднику «Евроопт». Белый внедорожник теперь принадлежит Валентине Петкун из агрогородка Ахремовцы Витебской области. Победительница работает контролёром-кассиром.

Вместе с минчанкой Еленой Дорониной выигрышу радовалась вся палата одной из столичных больниц. Победительница даже уговорила врачей перенести операцию на день, чтобы получить ключи от своего нового автомобиля.

И, чтобы убедиться в выигрыше, поспешила в студию «Удачи в придачу!». Об автомобиле всегда мечтала и, будучи на пенсии, решительно настроена получить права и сесть за руль белоснежного внедорожника.

И ещё более 30 тысяч денежных призов нашли своих обладателей. Игра продолжается. И шанс пополнить ряды счастливчиков есть у каждого. Во вторник, 5 июня, все игровые коды, полученные за покупки с 28 мая по 3 июня, будут претендовать на призы 71-го тура. Розыгрыш суперпризов (трёх внедорожников и квартиры в столице) – в 18:20 в прямом эфире ОНТ, и более 30 тысяч денежных призов – в 19:00 на сайте evroopt.by. Обычные покупки могут изменить и вашу жизнь.