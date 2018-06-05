В России подсчитали потери населения от планируемого повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в России даже на полгода за год приведет к ухудшению материального положения россиян, которые должны были стать пенсионерами, но из-за повышения пенсионного возраста не стали таковыми. Об этом говорится в докладе замглавы Научно-исследовательского института актуальной экономики (ИАЭ) Ивана Антропова, сообщает lenta.ru.



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Напомним, в России хотят повысить пенсионный возраст. В ближайшее время в Госдуму России будут внесены предложения о повышении пенсионного возраста. Об этом заявил Дмитрий Медведев, которого накануне назначили премьер-министром России, сообщает РБК. Эксперты предлагают повысить пенсионный возраст до 63 лет у мужчин и 60 лет у женщин. Сейчас мужчины в России уходят на отдых в 60 лет, женщины — в 55.

По оценкам авторов доклада ИАЭ, за каждые полгода отсрочки пенсионного возраста россияне будут терять в среднем 82,2 тысячи российских рублей (2669 белорусских рублей). Эта сумма складывается из среднемесячной пенсии, согласно данным Росстата, она составляет 13,7 тысячи рублей (443 белорусских рубля), умноженной на полгода — срок государственного обеспечения, которого потенциальные пенсионеры будут лишены.

В случае если пенсионный возраст увеличат на пять лет, то личные потери каждого россиянина в среднем составят 822 тысячи рублей (26 590 рублей). Это при условии, что средняя пенсия так и останется на уровне 13,7 тысячи рублей (443 рубля). По оценкам института, за год на пенсию выходят до двух миллионов человек. «Таким образом, в случае принятия решения о повышении пенсионного возраста на 0,5 года каждый год в течение 10 лет, для экономики это означает сокращение доходов населения примерно на 41,1 миллиарда рублей (1,3 миллиарда рублей) только в первый год реализации программы», — говорится в докладе.

Помимо непосредственных денежных потерь, аналитики института говорят о проблемах на рынке труда, так как из-за повышения пенсионного возраста люди будут позже увольняться с работы, а значит, новые рабочие места будут появляться позднее, от чего пострадает молодежь. На работающих пенсионеров, по данным Росстата, в текущий момент приходится 34,5 процента всех российских работников.

Эксперты ИАЭ признают, что повышение пенсионного возраста необходимо, однако проводить столь масштабное изменение пенсионной системы необходимо при соблюдении жестких условий, среди которых: экономика России на протяжении минимум трех лет не отстает от среднемирового ВВП сильнее, чем на 1 процентный пункт, возраст дожития у мужчин должен быть не менее 19 лет, а у женщин — не менее 22 лет. Лишь после достижения этих условий эксперты ИАЭ рекомендуют властям повышать пенсионный возраст со скоростью в полгода за год.

Большинство россиян не хотели бы повышения пенсионного возраста, их устраивают нынешние пороги выхода на пенсию, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Предложение повысить пенсионный возраст поддерживают только 9 процентов россиян, 82 процента относятся к этой инициативе отрицательно. Свою позицию опрошенные обосновали низкой вероятностью дожить до нового пенсионного возраста.