|
Следы древнейших животных на Земле нашли палеонтологи
Палеонтологи нашли в устье реки Янцзы окаменелости возрастом в 550 миллионов лет, которые сохранили в себе древнейшие следы щупалец, ножек или других парных конечностей многоклеточных животных Земли, сообщают информагенства.
Проводя раскопки в окрестностях устья реки Янцзы, где залегают сформировавшиеся примерно 550-540 миллионов лет назад известковые породы, учёные нашли необычные структуры – своеобразные «норки», тоннели, линии из параллельных точек.
Проанализировав их форму, палеонтологи пришли к выводу, что они нашли отпечатки конечностей, похожих на лапки многоножек.
Таким образом, сейчас можно говорить о том, что первые щупальца, ножки и другие парные конечности появились на Земле задолго до начала «кембрийского взрыва».
Кембрийский взрыв – условное название явления, в результате которого резко увеличилось количество ископаемых остатков живых существ в отложениях, соответствующих началу кембрийского периода (около 540 млн. лет назад).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Палеонтологи нашли в устье реки Янцзы окаменелости возрастом в 550 миллионов лет, которые сохранили в себе древнейшие следы щупалец, ножек или других парных...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)