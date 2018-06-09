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Следы древнейших животных на Земле нашли палеонтологи

10.06.2018 07:10 — Разное | ОНТ  
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Палеонтологи нашли в устье реки Янцзы окаменелости возрастом в 550 миллионов лет, которые сохранили в себе древнейшие следы щупалец, ножек или других парных конечностей многоклеточных животных Земли, сообщают информагенства.

Проводя раскопки в окрестностях устья реки Янцзы, где залегают сформировавшиеся примерно 550-540 миллионов лет назад известковые породы, учёные нашли необычные структуры – своеобразные «норки», тоннели, линии из параллельных точек.

Проанализировав их форму, палеонтологи пришли к выводу, что они нашли отпечатки конечностей, похожих на лапки многоножек.

Таким образом, сейчас можно говорить о том, что первые щупальца, ножки и другие парные конечности появились на Земле задолго до начала «кембрийского взрыва». 

Кембрийский взрыв – условное название явления, в  результате которого резко увеличилось количество ископаемых остатков живых существ в отложениях, соответствующих началу кембрийского периода (около 540 млн. лет назад).

 
 
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Палеонтологи нашли в устье реки Янцзы окаменелости возрастом в 550 миллионов лет, которые сохранили в себе древнейшие следы щупалец, ножек или других парных...
 
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