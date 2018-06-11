​Мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком в Дзержинске

В Дзержинске в результате столкновения с грузовиком погиб мотоциклист. Смертельная авария произошла 11 июня в 15.30, сообщили в пресс-службе МВД.

В частности, в МВД рассказали, что местный житель, управляя грузовиком «ГАЗ», во время поворота налево врезался в двигавшийся во встречном направлении мотоцикл под управлением жителя деревни Старая Рудница.

В результате аварии пострадал мотоциклист. Его доставили в больницу, правда, врачи не смогли его спасти. В 17.40 пострадавший скончался в больнице.