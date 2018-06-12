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Капитан столкнувшегося на Волге с баржей катамарана был пьян

12.06.2018 21:30 — Разное | СТВ  
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Новости России. Эксперты установили: водитель катамарана был пьян. Концентрация алкоголя в его крови составила свыше двух промилле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Капитан столкнувшегося на Волге с баржей катамарана был пьян

На борту не было ни документов, ни спасательных жилетов. В 250 метрах от берега, где произошло ЧП, сотрудники береговой охраны спасли пятерых человек. Трое из них находятся в больнице. Из-за трагедии в Волгограде отменили световое шоу и вечерний концерт по случаю Дня России.Капитан столкнувшегося на Волге с баржей катамарана был пьян

Капитан столкнувшегося на Волге с баржей катамарана был пьян

 
 
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Новости России. Эксперты установили: водитель катамарана был пьян. Концентрация алкоголя в его крови составила свыше двух промилле, сообщили в программе Новости...
 
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