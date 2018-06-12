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Топ-версия будущего седана Volvo S60 станет 421-сильным "гибридом"

13.06.2018 15:40 — Разное | Tut.by  
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Уже через неделю во время церемонии открытия нового завода Volvo в США состоится дебютный показ нового поколения седана S60. Будущая новинка станет первой моделью подконтрольного Geely шведского производителя, выпуск которой освоят за океаном.


Подогревать интерес к новому S60, который первое время будут собирать только в Южной Каролине, шведы начали с публикации нескольких снимков топовой версии седана с обозначением Polestar Engineered. За основу специалисты подразделения Polestar, которое занимается «разогревом» серийных моделей Volvo, взяли самый мощный вариант будущего S60 с гибридной установкой T8 Twin Engine.


Ее в Polestar форсируют с 406 лошадиных сил и 640 Нм крутящего момента до 421 силы и 670 Нм. Вдобавок инженеры придворного ателье Volvo подтянут и другие ездовые способности седана — в частности, перенастроят подвеску, в которой будут использоваться амортизаторы Öhlins и установят более мощные тормозные механизмы Brembo с окрашенными в золотистый цвет суппортами.


Вслед за новым S60 доработанную на Polestar силовую установку получат и другие модели 60-ой серии — это также недавно сменившие поколения универсал V60 и кроссовер XC60.

 
 
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Вслед за новым S60 доработанную на Polestar силовую установку получат и другие модели 60-ой серии - это также недавно сменившие поколения универсал V60 и кроссовер XC60.
 
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