Уже через неделю во время церемонии открытия нового завода Volvo в США состоится дебютный показ нового поколения седана S60. Будущая новинка станет первой моделью подконтрольного Geely шведского производителя, выпуск которой освоят за океаном.





Подогревать интерес к новому S60, который первое время будут собирать только в Южной Каролине, шведы начали с публикации нескольких снимков топовой версии седана с обозначением Polestar Engineered. За основу специалисты подразделения Polestar, которое занимается «разогревом» серийных моделей Volvo, взяли самый мощный вариант будущего S60 с гибридной установкой T8 Twin Engine.





Ее в Polestar форсируют с 406 лошадиных сил и 640 Нм крутящего момента до 421 силы и 670 Нм. Вдобавок инженеры придворного ателье Volvo подтянут и другие ездовые способности седана — в частности, перенастроят подвеску, в которой будут использоваться амортизаторы Öhlins и установят более мощные тормозные механизмы Brembo с окрашенными в золотистый цвет суппортами.





Вслед за новым S60 доработанную на Polestar силовую установку получат и другие модели 60-ой серии — это также недавно сменившие поколения универсал V60 и кроссовер XC60 .