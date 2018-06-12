Самый польский город страны: репортаж Onliner.by из Лиды





Сейчас здесь живет чуть больше ста тысяч человек, но известность этого города, по крайней мере в границах Беларуси, сопоставима с иным областным центром. Здесь есть первоклассные достопримечательности, а местные предприятия производят продукцию, которую можно найти по всей стране, — от пива и муки до красок, кед и автобусов.

Однако, кроме этого, Лида — это еще и маленькая Polska, и дело не только в количестве проживающих в городе поляков. Здесь сохранился редкий для Беларуси по масштабам и качеству ансамбль межвоенной архитектуры, реликты той короткой эпохи, когда половина нашей страны входила в состав Второй Речи Посполитой. Журналисты Onliner.by отправились на бывшие «восточные кресы», чтобы своими глазами посмотреть, как поживает сейчас уникальное польское историческое наследие.