ПОБЕДА В РИТМЕ «ФАСОЛЯ»

В середине мая на базе клуба унитарного предприятия «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» прошел областной арт-фестиваль «Фасоля» среди инвалидов по зрению Минска и Минской области, который собрал более 80 участников.

В фестивале приняли участие творческие коллективы художественной самодеятельности и индивидуальные исполнители в номинациях: эстрадное пение, академическое пение, народное пение, инструментальная музыка, декоративно-прикладное искусство. Смолевичскую районную организацию ОО «БелТИЗ» на конкурсе представляла Мария Пругло, которая в номинации «Эстрадное пение» заняла третье место и получила право представлять организацию на республиканском конкурсе Арт-Фэста «Фасоля», который проходил в парке-музее интерактивной истории «Сула».

Начался фестиваль с награждения победителей республиканского интерактивного песенного конкурса ОО «БелТИЗ» «Петь легко», который завершился в преддверии Арт-Фэста.

Открылась концертная программа Арт-Фэста выступлением делегации Гродненской области. А потом одна за одной представили свои творческие программы артисты Витебской, Брестской, Гомельской, Минской и Могилевской областей. Более четырех часов выступали артисты ОО «БелТИЗ» и радовали всех своими талантами.

Каждому участнику Арт-Фэста был вручен памятный подарок от имени Центрального правления ОО «БелТИЗ».

Завершился фестиваль выступлением гостей – коллектива дударскай и смычковой музыки и этнического пения «Ветах». Музыканты не только исполнили аутентичные белорусские песни и танцы, но и рассказали об истории их появления на территории Беларуси.

Как отметили организаторы фестиваля, он позволил выявить талантливых людей, способствовал дальнейшему совершенствованию концертных выступлений, как солистов, так и коллективов художественной самодеятельности, повышению профессионального и исполнительского мастерства участников и активному вовлечению молодежи в художественную самодеятельность.

Н.ТЫШКОВСКАЯ.

Информацию читайте в номере 173-176 от 13.06.2018 г.