"Накануне (16 июня - прим. БП) на железнодорожную станцию "Тоннельная" под Новороссийском прибыл эшелон с воинским контингентом сил специальных операций вооруженных сил республики Беларусь, который будет принимать учение в совместном тактическом учении "Славянское братство 2018", — говорится в сообщении.





Всего для участия в международных маневрах на полигон "Раевский" (Краснодарский край) из белорусского Витебска воинским эшелоном были доставлены около 250 десантников и более 40 единиц военной техники (БТР-80, МАЗ).





Российские десантники устроили торжественный прием в честь прибытия белорусских коллег, после чего они совместной колонной совершили 15-километровый марш на полигон "Раевский".







